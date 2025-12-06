三灣彌陀寺捐贈苗縣府平頂復康巴11輛及助學金150萬元

苗栗縣三灣彌陀寺在彌陀寺成立十二周年的重要日子，熱心公益發揮大愛，募集信眾貢獻愛心，昨六日以三灣彌陀寺之名捐贈苗栗縣政府一輛價值一七五萬元的平頂復康巴士及「福田助學金」一五0萬元，用於協助身障朋友、弱勢家庭學子，捐贈金額共計三二五萬元。

釋悟成法師在一0一年開始在三灣鄉規畫籌建三灣彌陀寺暨彌陀村，秉持「老吾老以及人之老」、「不捨同修孤獨無依」的悲願心，逐步興建可容納五百位退休長者及佛門四眾弟子安心共住共修的清淨道場。

彌陀寺昨六日慶祝成立十二周年舉辦的祈安大法會活動中，特別捐贈一輛價值一七五萬元的平頂復康巴士及「福田助學金」一五0萬元，造福更多輪椅朋友們和行動不便的民眾及協助弱勢家庭學子，也希望能夠號召更多宮廟、企業或民眾共同響應公益。

捐贈儀式，由副縣長邱俐俐與釋悟成法師、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮、副議長張淑芬秘書、議員蕭詠萱秘書、陳永賢秘書、徐功凡秘書、社會處長張國棟、教育處副處長彭德俊、各國中小校長及地方代表等人共同見證，並由釋悟成法師將車鑰匙交予副縣長邱俐俐，接著，副縣長邱俐俐頒贈釋悟成法師感謝狀及紀念品，表彰該寺的善行義舉（見圖）。

副縣長邱俐俐表示，苗栗縣復康巴士其中六輛已達使用年限進行報廢，今年的捐贈，讓復康巴士來到目前四十四輛，提供輪椅族朋友及長者就醫及外出時的交通接送服務；助學金以每名學生二千元的標準發放，惠及國中小及高中共七五0位學生，期盼減輕家庭經濟負擔，讓孩子們能安心就學、專注學習。苗栗縣政府亦對三灣彌陀寺的善行表達誠摯感謝，會將捐贈車輛及善款妥善運用，充分發揮社會公益的力量。

本次受贈的車輛委由丸久租車有限公司負責調度，期以專業的車輛調度及服務經驗，將有限資源充分運用，增加服務效益。如有需要復康巴士提供接送服務的民眾，請逕自撥打預約專線：037-374785、374885，將有專人為您服務。