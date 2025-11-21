三焦經是什麼？中醫詳解功能、穴位路線與亥時養生法完整指南

中醫師吳明珠表示，亥時就是下午9點至11點。亥時正是三焦經當值，三焦乃「六腑」之一，主要的功能在於行氣行水。「焦」泛指包在各臟腑外的一層外膜，是一種油脂體所構成的厚膜，功能之一在於保護各大臟腑。除了是上、中、下三大體腔一切臟腑的外膜，還包括各體腔本身的「內膜」，以尺寸和涵蓋面積而言，堪稱人體第一大「腑」。

除了保護各大臟腑外，三焦的生理功能在於主持諸氣，總管全身的氣機與氣化作用。體內諸氣都要透過三焦來流布於各臟腑、活絡全身。另外，三焦也是全身水液運行的主要通道，全身水液的代謝，是由腎、脾、肺、腸、胃、膀胱等臟腑合力完成，而三焦正負責連貫臟腑間升降出入的通道，所以稱之為「三焦氣化」。

三焦是上焦、中焦、下焦的統稱，上焦位於橫膈膜以上部位，包括心、肺；中焦位於橫膈膜以下、臍以上的部位，包括脾、胃；下焦位於臍以下部位，包括肝、腎、小腸、大腸及膀胱。三焦經起於無名指尖外端，並向上沿手背循行，經過腕部、手臂及肩膀處，並於肩膀處分為兩支脈。其中一支進入體內胸部，經過心包橫膈膜，並聯繫上焦、中焦及下焦（三焦），另一支則向上循行於頸的側部，繞過耳部及面部，最後達於眼眉外側，與膽經相接，起於關衝，止於絲竹空，左右各23穴位。

亥時，大量氣血會循手少陽三焦經流，注於淋巴管與三焦體膜，也是可以加強血氣、水氣流通的好時間。另外，亥時練氣養氣，可以練、八段錦、平甩功、拍手功等，使氣血循環暢通無阻。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

