三玖本尊要來了！伊藤美來明年首度登場「台北動漫節」

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣聲優「伊藤美來」明年迎來歌手出道十週年，繼本月在台大體育館演出後，時隔4個月，將於明年首度參加台北最大規模動漫盛事《2026台北國際動漫節》，她開心說，「希望跟大家有更多機會交流！」

伊藤美來在2013年為遊戲作品《偶像大師百萬人演唱會！》聲演七尾百合子出道後，以可愛及天真爛漫的聲線開始受到粉絲注意，近年更以飾演《BanG Dream!》的弦巻心以及《五等分的新娘》的中野三玖更加為動漫迷所知。

不僅在聲優專業，2016年她在日本古倫美亞唱片發行《泡とベルベーヌ》後正式跨足歌手領域，明年也即將迎來她歌手出道10週年的時刻。

平時熱愛特攝劇的伊藤美來已不是第一次在各個場合展現自己的熱情，最初幼稚園時跟著弟弟一起看《假面騎士》的她，沒想到開始迷上系列作品，直到近年還為《假面騎士ZERO-ONE》、《假面騎士REVICE》以及《風都偵探》等作品配音，讓人感到反差的興趣也讓她吸了不少粉絲關注。

「2026台北國際動漫節」將在2026年2月5日至2月9日於台北南港展覽館一館盛大展出，伊藤美來預計登場的「ATC Special Stage 伊藤美來 聲優見面會」將在2月7日下午14:30於大會B舞台舉辦，門票將於12月6日中午11:00於KKTIX、全家便利商店FamiPort全面啟售，更多詳情請見ATC Taiwan官方臉書。

