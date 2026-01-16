三班護病比朝野協商未果 護理團體：支持有配套入法

護理團體倡議已久的「三班護病比入法」，15日在立法院黨團協商，朝野與衛福部皆有不同主張，最終沒有共識。

護理團體發出聯合聲明，現行我國以「全日平均護病比」作規範，確實難以反映臨床三班照護強度，有配套的入法才能提升照顧品質，而關鍵的核心就是要讓護理人員有合理薪資。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴指出，「保障新進人員他的起薪，就是真的有達到最起碼的要求會有一個制度設下來，若回歸市場機制，你加得不夠快，你真的請不到人，你的病床就會開不起來。」

事實上，衛福部與護理團體對不同醫院的三班護病比已經有共識，醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院也有相關規範，但目前是僅是「達標有獎勵」，還未入法。

台灣醫務管理學會指出，都會區與非都會區、外科或內科病房情境都不盡相同，不太可能以數字一刀切規範比例，應分階段推動且做好配套措施。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，「必須要保留一個彈性，那個彈性就是能夠讓整個的護病比這個數字，能夠根據當年護理師的執業人數跟健保的財務等等，去做一個滾動式的修正。」

衛福部醫事司副司長劉玉菁回應，「牽涉到病人的醫療品質，也牽涉到醫療人員的從業的環境，那也牽涉到醫療機構本身，目前差距還大的情況下，大家就要繼續來進行協商跟磋商。」

醫事司回應，目前仍會持續推動針對護理人力政策整備的12項策略，吸引護理人力回流，並且以獎勵先行的方式，推動三班護病比達標醫院奬勵，鼓勵醫院來增加充足人力。

