三班護病比》衛福部今正式公告「採月平均」 醫學中心明年優先上路

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今日（9日）正式預告「醫療機構設置標準」修正草案，將三班護病比正式入法。修正草案明定，三班護病比將依醫院層級分三階段實施，最快由醫學中心於116年5月20日率先上路。草案中規定，三班護病比計算方式採全月平均方式計算，並給予因人員異動導致不符規定的醫院90日補正寬限期，以兼顧醫療機構實務運作與病人照護品質。

三班護病比採全月平均計算 因應人員異動補正期放寬至90日

根據今日公告預告的「醫療機構設置標準」第12條之一、第23條修正草案，三班護病比計算方式採全月平均方式計算。計算公式為：前1月每一病房之「急性一般病床數 x 占床率」加總，除以該月每一病房之急性一般病床各班平均上班護產人員數加總。其中「各班」定義為白班、小夜班及大夜班分別計算，且為了確實反映一線照護人力，計算時必須扣除護理長、專科護理師及實習護士。

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此外，考量到醫院實務運作上護理人力屬於浮動狀態，本次修正草案特別放寬了人力補正期限。未來醫院若因護產人員離職、育嬰或其他原因異動，導致不符三班護病比規定者，補正期限由現行的30日延長為90日內補正；若屆期仍未補正，才會依醫療法相關規定處理。另外，修正草案也要求醫院必須每個月定期公告其前一月份的護病比，確保資訊公開透明。

依不同層級分三階段施行 偏鄉離島與地區醫院納最後階段

為了讓護理人力補充具備階段性，並兼顧醫院醫療量能與民眾就醫權益，本次發布的修正草案採取分階段施行。各層級醫院的配置標準完全比照113年3月1日公告之標準實行。第一階段由醫學中心率先實施，施行日期定於116年5月20日，標準為白班1：6、小夜班1：9、大夜班1：11。

第二階段為區域醫院，預計自117年1月1日起實施，標準為白班1：7、小夜班1：11、大夜班1：13。第三階段則包含地區醫院，以及花蓮縣、台東縣、離島、原住民族地區與衛福部公告之醫療資源不足地區之醫院，考量其人力招募不易，均放寬至117年5月1日起實施，標準為白班1：10、小夜班1：13、大夜班1：15。至於精神科醫院，則維持全日平均配置比例規定（精神科教學醫院12人以下、精神科醫院15人以下）。

全聯會拋薪資提升三大訴求 部長承諾明年護理費只會多不會少

在三班護病比設置標準預告之際，護理全聯會日前也召開記者會提出「薪資提升、資源透明、友善留任」3大訴求。護理師公會全聯會理事長陳麗琴強調，三班護病比入法是我國護理政策重要的里程碑，但制度能否落實的關鍵在於護理人力是否能穩定留任。對此，衛福部長石崇良回應，截至今年5月，全國護理執登人數已達19萬8000人，相較去年同期增加4900人，但持有證明總人數高達31萬多人，顯示「留任」與「流任」必須並進。

石崇良表示，在行政院支持下已連續4年增加醫院急性病床護理人力薪資；接下來將配合總統所提的推動「不同工不同酬」，並根據衛福部的預算，持續調整護理費的支付標準。現在正在進入明年的總額成長，衛福部會積極爭取明年挹注在護理費的部分，「只會比今年多，不會比今年少」。

石崇良允諾，衛福部也將建立護理人員薪資監測機制，以健保投保薪資變動作為監測指標，確保護理師底薪持續成長。針對現行三班護病比達標獎勵措施將進一步強化，未來若個別醫院的護病比優於法定標準，將研議透過健保給付機制提供額外獎勵。

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