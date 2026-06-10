三環幫主遭斷掌槍殺最新！主嫌判30年、槍手23年半

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新竹縣竹東鎮2024年發生的三環幫幫主劉憲治，在自己的堂口遭斷掌、槍擊慘死的命案，嫌犯逃出國後陸續被策動返台歸案，新竹地院近日宣判主嫌姜男30年徒刑、槍手邱男23年半徒刑。

犯案的嫌犯們當初返國「投案」。 （圖／資料畫面，中天新聞）

回顧整起發生於2024年1月24日傍晚的駭人事件，多名蒙面歹徒衝入三環幫的堂口，對幫主劉憲治開槍跟持刀猛砍，導致他左手遭砍斷，身中2槍，送醫後不治身亡，現場綽號「筍菇」的吳姓男子腹部與背部中彈並遭刀砍，一度命危，另有4人遭受不同程度刀傷。

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案發現場。（圖／翻攝畫面）

檢警調查指出，本案主嫌姜男疑因早年與劉憲治發生嫌隙，心生怨恨後策畫報復行動，並於農曆年前糾集多名共犯分工犯案，事前安排車輛、通訊設備與作案工具，形成有組織性犯案架構。

三環幫角頭劉憲治告別式現場。（圖／翻攝畫面）

起訴內容顯示，郭男負責購買開山刀、頭套並協助接應，邱男為開槍射擊者，温男持斧頭攻擊，其餘共犯則持刀闖入施暴。犯案後多人分別潛逃至日本、泰國及柬埔寨，後在跨國司法合作下陸續返台歸案，遭依殺人及槍砲等罪嫌起訴。

案發現場。（圖／翻攝畫面）

審理期間，部分被告曾提出和解意願並拋出高額金額，但並未實際履行，且被害人家屬明確表示未接受原諒。檢方並指出，多名被告於案發前已先行入境台灣，顯示犯案計畫早已展開。

犯案的嫌犯們當初返國「投案」。 （圖／資料畫面，中天新聞）

據《聯合新聞網》的報導，新竹地方法院8日宣判認定，本案屬預謀性集體暴力犯行，主嫌姜男依殺人等罪判處應執行30年徒刑，邱男判23年6月，簡男與郭男各18年，温男與范男各18年6月。全案仍可依法上訴。

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