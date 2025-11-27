社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導

這起權利車詐欺居然是調查幫派內鬥意外揭發，三環幫老大劉憲治今年一月被槍殺，接應兇手的車輛就是權利車。警方追查發現，三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙。由於權利車無法第一時間查出使用者是誰，也成了黑幫常用來製造斷點的工具，兩年已有超過六百件刑案跟權利車有關！

記者vs.嫌犯（2025.01.30）：「是誰指使你們殺人的，為什麼要逃出國，誰安排你們去日本。」

今年1月，新竹爆發重大槍擊案，死者是三環幫要角劉憲治，當時檢警以車追人偵辦，查出接應的車輛都是權利車，進而發現原來三環幫以權利車借貸，詐騙上百人。

刑事局偵查二隊偵查員梁星宇：「(車窗)上面有寫有一個電話號碼，然後有寫有一個收車的字樣，那我們打過去發現，對方是廢棄車輛的收購商，這個車主是在台中服刑的一名女性，所以我們就研判這個，相當有可能是權利車。」

三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「權利車在路上趴趴走，衍生出不少的治安問題，而且現在甚至黑幫還把權利車，拿來當成活動或犯案的工具。」

2021年，新北市新店，黃姓嫌犯，對著何姓咖啡商連轟4槍，犯案後，開著轉賣好幾手的權利車，直奔機場逃出境。

2023年，桃園區泰昌十街，桃園幫派"黑人家族"老大、綽號"黑人"的郭信一，遭槍手埋伏，當場身亡，警方查出車身號碼，卻是轉賣3手的權利車。

2024年，台南區漁會理事長林士傑命案，槍手連續駕駛2輛權利車犯案，事後放火滅證。

2025年，高雄左營，羅姓通緝犯遭人連開16槍，嫌犯事後還將權利車燒毀。

三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具（圖／民視新聞）幾個狙殺命案偵辦膠著，都因權利車成了斷點。

刑事局偵查二隊隊長古三民：「(權利車)實名不符的特性，不管警察如果在實際上追查到，它(車輛)登記的人也未必，而且要花很多的時間，再去確認實際的使用人是誰。」

根據統計，2024年權利車所涉及的刑案高達611件，利用權利車犯案，似乎成了黑幫的SOP。

