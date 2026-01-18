三環幫堀起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛

去年三環幫旗下融資公司及車行因涉及詐騙遭警方破獲，權利車停滿山區的畫面曝光，讓外界相當震撼。（翻攝畫面）

去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。

案發後，警方很快鎖定涉案人身分，但五名槍手與接應駕駛，早已連夜搭機潛逃出境，最後在警方策動下，才陸續從澳門、日本、泰國返台投案。警方調查，6人都是三環幫新生代成員，主嫌姜男供稱，因不滿父親遭劉憲治毆打，才夥同其他幫眾殺劉洩憤。

劉憲治被視為三環幫轉型的關鍵人物，影響力甚至已深入政商名流圈。（翻攝民視新聞）

然而，「小弟殺大哥」是道上大忌，姜男等人真的只因為姜父被毆，就涉險犯下如此重案嗎？警方對此存疑，研判一干人等可能是受與劉憲治有利益衝突的藏鏡人指使，才將劉殺害，因此即便凶手全數到案，警方仍持續針對犯案環節深入追查，結果在去年底有所斬獲。

三環幫副幫主劉憲治去年初遭槍殺身亡，警方循線意外查獲該幫派所屬的權利車基地。（鏡新聞提供）

警方發現，接應姜男等人逃逸的車輛，來自三環幫旗下融資公司的配合車行，於是在去年11月兵分多路，搜索三環幫旗下的六處據點，並在芎林鄉二處隱密山區，查扣到232輛權利車，整個山谷停得密密麻麻，其中不乏雙B名車，畫面超級震撼，而這也讓警方意識到，三環幫已經不只是傳統的地方黑道，可能也在其他重大刑案中，扮演關鍵的後勤角色。

主嫌姜男（中）落網後聲稱係因不滿父親遭毆打，才夥同幫眾共謀殺害劉憲治，但檢警對其說法存疑。（鏡新聞提供）

警官A先生指出：「根據警政署統計，2024年全台與權利車有關的刑案高達611件，近年發生好幾件重大槍擊案，槍手都是連換好幾輛權利車逃逸、製造斷點，我們當時就懷疑有特定組織操盤，才能在短時間內調度多輛權利車犯案。」

「這次三環幫的權利車基地曝光，證明我們的推論方向沒錯。」A先生表示，像去年發生在高雄的通緝犯遭槍殺案，共犯就是先到新竹購買權利車，再南下交給槍手犯案，且犯案後的逃逸過程中還使用不只一輛權利車，若就地緣關係來看，極可能就是由三環幫的權利車基地所提供。

A先生加碼說道：「2021年的新店花園新城槍擊案、2023年的桃園角頭黑人命案，以及2024年的台南漁會理事長林世傑命案，這些案件都有一個共同特點，就是犯案前都先購入數輛權利車當作案工具，不得不讓警方懷疑，背後要有像三環幫同時擁有2、3百輛權利車的組織提供支援，才有辦法做到，目前相關案件的承辦單位也展開調查，以釐清三環幫是否有涉入。」

