三環幫堀起亂台2／靠權利車扒多層皮撈金 三環幫坐大成政商人士金主

警方荷槍實彈攻堅三環幫據點，並在其所承租的芎林鄉山區土地內，發現價值上億元的權利車停放其中。（翻攝畫面）

由於權利車車主登記還是當初的貸款人，但車輛已遭三環幫所掌控的融資公司轉手賣掉，經過幾次轉手，提供犯罪作案之用，警方就算以車追人，也只能查到原始貸款人，難以追到最後持有人，形成斷點。

調查顯示，三環幫能一口氣持有那麼多權利車，是透過一套完整「代辦貸款與債務整合」手法，坑殺債信不良的民眾。專案小組分析通訊紀錄及資金流向，發現三環幫吳姓幹部指揮據點，假借行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等名義，分別扮演招攬、過戶、放款角色，吸引急需資金的民眾詢問，若被害人可提供不動產擔保品，則介紹至集團旗下融資公司，誘騙被害人抵押借款，再讓其背負鉅額違約金及債務。

權利車現已成為製造犯罪斷點的必要工具，圖為高雄通緝犯遭槍殺一案，槍手焚車湮滅證據。（翻攝畫面）

但若被害人無法提供相關擔保品，就會成為三環幫製造權利車的人頭工具，以其信用不佳為藉口，要求民眾前往旗下車行配合執行「假購車貸款方案」，也就是要民眾先以在該車行購車為由，向車行長期配合的當地金融機關申請貸款，當款項核發撥予車行後，車行會先將該車過戶到民眾名下，再請民眾拿相關文件，回頭把車抵押給融資公司借款，並由融資公司放款給受害人。

高雄羅姓通緝犯（紅圈者）遛狗時遭人行刑式槍殺，主嫌事前分工縝密，還指定專人購買權利車作案。（翻攝畫面）

惡劣的是，被害人不僅從頭到尾都碰不到車，最後還得把車子抵押給融資公司借款，拿到約3、4成的貸款金額，卻要兩頭付款，除了開辦費及手續費外，一方面要付給金融機構車貸全額費用，另一方面，向融資公司抵押借款，也要連本帶息還款，等於被剝二層皮，而權利車還被三環幫轉手黑市，進一步牟利，或成為協助幫派分子犯案的工具。

三環幫吳姓幹部（中）設立融資公司進行詐騙，還要求無擔保品的民眾辦假購車貸款專案。（翻攝畫面）

道上人士B先生則直言：「雖然外界普遍認為，切斷權利車的金流就能瓦解三環幫，但是現在的三環幫早已不是傳統的地方勢力，權利車生意不過是該幫派獲利及作為幫眾犯案工具的一個環節，三環幫透過權利車詐騙坐大以後，已經成為國內上市櫃公司及其他幫派的幕後金主，其影響力甚至早已深入政商圈！」

