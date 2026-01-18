三環幫堀起亂台3／他入獄「進修」轉型詐騙暴富 跨國犯罪3手法洗白兼洗錢

刑事局偵辦三環幫詐騙案時，搜索其所屬的6處據點，並在相關公司內起出大量現金。（翻攝畫面）

本刊調查，三環幫成立於1960年，90年代因賭博電玩盛行，讓三環幫賺進第一桶金，成為新竹竹東的霸主，卻也因此頻頻與三光幫、風飛沙等新竹在地幫派發生衝突，後來卻因當時老大捲入太陽會的新舊派系之爭遭槍殺身亡，幫眾紛紛揚言復仇，被警方盯上掃蕩，一度銷聲匿跡。

「而讓三環幫翻身的關鍵人物，就是去年初被槍殺的劉憲治！」B先生斬釘截鐵地說，三環幫因警方掃蕩元氣大傷，根本無法與其他幫派競爭，直到劉出獄後，才讓三環幫轉型，從原本單純的暴力組織，進化到企業犯罪型態。

與劉憲治熟識的C先生透露，劉在2000年初期加入三環幫時，也是靠收保護費或暴力討債牟利，2009年，劉涉及一起少年命案，被認定協助棄屍，遭判刑入獄，在牢中結識一名因吸金20億元入獄的詐欺犯，引起了他對商業詐欺犯罪的興趣。

劉憲治將三環幫以竹東公司名義轉型成跨國犯罪企業，還曾到中國做生意，並與前國民黨主席洪秀柱合影。（翻攝百度）

C先生表示，劉憲治出獄後，就開始做權利車生意，並以「一車多用」的手法牟利，簡單說就是買進一輛車，先拿去抵押借錢，再把車輛轉為權利車、進行詐騙，接著提供給道上兄弟作為犯案工具，或直接當成贓車送去「殺肉」，再把拆卸下來的零件走私銷往中國。

後來因二手車行林立、市場飽和，加上三環幫當時的實力仍無法與其他幫派在新竹一爭長短，劉憲治於是改變路線，轉做跨國電信詐騙，更成為國內黑幫前往柬埔寨設立機房的祖師爺，也因此讓三環幫繼先前的賭博電玩事業後，再一次賺了大錢，甚至還在當地搞起軍火生意。

劉憲治被視為國內幫派分子前往柬埔寨設詐騙機房的祖師爺，後來甚至還在當地做起軍火生意。（讀者提供）

C先生說：「黑幫分子有錢又有槍的時候，江湖地位就不可同日而語了，後來台灣其他黑幫分子要到柬埔寨設立詐騙機房，都想方設法要找劉憲治請益，甚至還有幫派直接派小弟到柬埔寨當三環幫機房的保全，目的是希望能夠晉升到幹部階級，學到一些詐騙眉角，後來三環幫還把機房擴充到法國等歐洲國家，變成跨國犯罪集團。」

劉憲治後來回台發展，在獄友的建議下成立「共進商會資產有限公司」，開始進行放款業務，目標鎖定經營不善的上市櫃公司董事會成員，若對方還不出錢，就要求交出股權或經營權，然後利用對方公司洗錢兼洗白，在其複雜的金流中，甚至掌握了台灣無人機國家隊公司約10％的股份，由於劉曾將其他公司的關鍵技術轉移中國，他伸手國家隊公司後，台灣無人機是否有「染紅」疑慮，也引發關注。

