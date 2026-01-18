三環幫堀起亂台4／資助政客砸錢不手軟 白道撐腰三環幫驚傳成軍火物流

新竹警方在竹北查獲太陽會軍火庫，道上盛傳是為了和三環幫火拚爭奪地盤所做的準備。（新竹縣警局提供）

至於幫派出身的劉憲治，為何能在商場上橫行無阻？C先生透露，因為劉不僅透過獄友結識卸任及現任官員，更對政治人物非常大方，劉不止一次在友人面前說過：「什麼錢都能省，就是該給政治人物的不能省！」加上三環幫成員中還有現職司法人員，讓劉更加肆無忌憚。

B先生進一步表示，道上甚至傳出，有政治人物以開一個桶子（機房）200萬元的價碼，投資劉憲治的電信詐騙事業，因政治勢力撐腰，其他黑幫成員根本不敢得罪劉，深怕因此成為檢警查緝、掃蕩的對象，更驚人的是，劉似乎還透過這層政商關係，替三環幫在台灣設立了專屬軍火庫。

廣告 廣告

三環幫分子近年氣焰囂張，甚至還在當地警局分局長調動時，請來喪葬陣頭遶街挑釁。（翻攝畫面）

「聽說劉憲治透過管道，把柬埔寨的軍火大規模走私回台，藏在一個無人出入的空屋內，除了像權利車一樣，將軍火有償提供給其他幫派作為犯案之用，還打算以武力擴張勢力範圍。」B先生表示，劉的操作讓三環幫越來越囂張，不僅擺出喪葬陣頭，挑釁即將調動的警局分局長，甚至連下令查辦的警界高層，家人安全也受威脅，相當離譜。

劉憲治身亡，是否讓新竹幫派勢力間的平衡出現變化，相關單位正嚴密監控。（讀者提供）

A先生補充表示：「其實劉憲治被槍殺後不到2個月，新竹警方就在竹北一處鐵皮屋內，查獲三環幫死對頭、天道盟太陽會的軍火庫，起出30幾枝長短槍及300多發子彈，研判就是為了火拚、搶地盤做準備。」

除了太陽會外，劉憲治跟其他幫派的互動都是採合作模式，且幾乎都是金援角色，自然不會有什麼衝突，但隨著劉疑因幫內利益分配問題遭槍殺身亡，包括三環幫在內的新竹黑幫勢力是否就此失衡？版圖又會如何調整？檢警目前正嚴密監控，也將積極蒐集相關犯罪證據，希望壓制、瓦解黑幫勢力，維護社會治安。

更多鏡週刊報導

三環幫堀起亂台／台灣幫派赴柬詐騙始祖 揭新竹三環幫恐涉4大槍擊重案內幕

三環幫堀起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛