三環幫堂口遭突襲幫主斷掌中槍身亡 主嫌判刑30年

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新竹縣竹東鎮發去年年前震驚全國的黑幫堂口遭突襲槍擊命案，新竹地方法院宣判，依殺人等罪判處主嫌姜姓男子有期徒刑30年；實際開槍的邱男23年6月徒刑，其餘共犯分別判處18年至18年6月不等徒刑。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮去年年前震驚全國的黑幫堂口遭突襲槍擊命案，51歲三環幫幫主劉憲治遭斷掌、槍擊慘死，嫌犯逃出國後陸續被策動返台歸案；新竹地方法院8日宣判，依殺人等罪判處因挾怨策劃犯案的主嫌姜姓男子有期徒刑30年，實際開槍的邱男23年6月徒刑，其餘共犯分別判處18年至18年6月不等徒刑。全案仍可上訴。

判決指出，三環幫幫主劉憲治於2025年1月24日下4點多，在竹東鎮堂口突遭多名蒙面歹徒持槍、持刀蒙面歹徒，長驅直入，直衝2樓開槍射殺、持刀砍殺。劉男身中2槍，左手遭砍斷，送醫搶救後仍傷重不治。綽號「筍菇」的52歲吳男腹部、背部中彈，並遭刀械砍傷，一度命危，其餘4人也受到不同程度刀傷。

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檢警調查，35歲姜男向警方供稱，因父親曾在某餐敘場合未向劉憲治起身致意，竟遭劉男毆打成傷，為此心生不滿，因此選在農曆年前夥同幫內成員報復尋仇。姜男與邱男、簡男、溫男、范男及郭男等人在事前取得作案車輛、手機及犯案工具，分工策劃，預謀犯案。

經查，郭男負責購買開山刀、頭套等工具及安排接應事宜。犯案當天，邱男持槍射擊，温男持斧頭，其餘成員持刀闖入堂口砍殺。案發後6人隨即潛逃日本、泰國及柬埔寨等地，爾後在檢警與刑事局駐外聯絡官合作追查下，陸續返台投案，被新竹地檢署依殺人、槍砲等罪嫌提起公訴。

判決書指出，審理期間，公訴檢察官提出出入境紀錄指出，姜男、范男及温男於案發前約1個月即已入境台灣，認為相關人員早已著手準備犯案。邱男並辯稱，案發當時雙方拉扯導致槍枝走火，情急下他僅開一槍。嫌犯雖曾透過律師提出和解方案，但迄今未實際履行賠償義務；法院也確認家屬未表示願意原諒被告。

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