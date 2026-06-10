三環幫老大劉憲治遭斷掌、狙殺 6小弟逆襲謀反下場曝光

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社會中心／新竹報導

三環幫創幫大老劉憲治遭槍殺斷掌慘死。（圖／翻攝畫面

新竹「三環幫」要角劉憲治因幫內派系內鬥，前年1月間在竹東堂口遭斷掌、槍殺身亡，5名惡煞出境潛逃至日本、泰國等地，不到1周即因缺乏金援落網，檢方依殺人等罪嫌起訴。新竹地院審理後，江姓主嫌被判刑30年，邱姓槍手判刑23年6月，其他4名共犯則被判刑18年至18年6月。

2024年1月24日下午5時許，5名蒙面男子下車走進位於竹東的「三環幫」堂口，沒多久即傳出多聲槍響，三環幫大老劉憲治右手掌遭兇手砍斷，另外左腋下、大腿也有2處槍傷，經送醫急救不治。現場一名吳姓男子腹部也中彈，另有4人被砍傷，5名嫌犯作案後逃離現場。

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蒙面5惡煞作案後出境潛逃至日本、泰國等地，並在柬埔寨會合，因缺乏金援，警方先成功策動其中一名郭姓嫌犯返台，不到一周，其他4人也陸續回台投案。

警方策動嫌犯回台投案。（圖／翻攝畫面）

警方策動嫌犯回台投案。（圖／翻攝畫面）

當時有知情人士透露，涉案其中一名嫌犯曾是某老大的司機，道上傳言，劉憲治作風強勢，經營詐騙機房和賭場多年，掌控幫內多數金流，其他成員都要看他的臉色過日子，幫內大佬早對劉憲治不滿多時，加上劉憲治酒品不佳，酒後多次對小弟不是砸就是打，長期惡性循環之下，就有人想幹掉劉憲治奪權奪利。

檢警調查，姜姓主嫌提供槍枝給邱姓槍手，並安排共犯購買刀械，從案發前即派人監控劉憲治下落，行兇當天確認劉在幫派堂口後，即展開狙殺行動，策畫這起凶殺案的姜男供稱，因父親曾遭劉憲治當眾毆打，他不甘父親無故受辱，因此伺機報復。另有共犯也稱，因遭劉憲治掌摑懷恨在心，才會與其他幫內成員一同行兇。新竹地檢署偵查後，依殺人、槍砲等罪嫌對涉案6名嫌犯提起公訴。

新竹地院審理後，依犯殺人、殺人未遂罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判處主嫌江男應執行有期徒刑30年，邱姓槍手判刑23年6月，其他4名共犯則被判刑18年至18年6月。可上訴。

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