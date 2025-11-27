三環幫設局剝皮借貸手法曝 軍官、退休師慘背百萬貸款

三環幫幹部吳男等人遭逮捕歸案。（圖／翻攝畫面）





刑事警察局今年偵辦新竹縣竹東鎮三環幫槍擊案時，深入追查作案車輛來源，破獲背後藏有一條以「承益資融」為核心的地下放款與權利車吸血集團。

警方查出，該集團與4間貸款代辦公司、1間車行串聯，由40歲三環幫幹部吳姓男子統一指揮，從招攬、過戶、放款到藏車，全數一條龍包辦。

警方指出，被害人若可提供不動產擔保，便被帶往旗下融資公司申辦借款，藉由高額手續費、縮短還款期限與資訊落差，誘騙被害人簽下極易違約的合約，最後因違約背負鉅額違約金與債務。

若被害人無不動產可抵押，則被要求貸款購車「累積信用」，實際上卻是申辦高於車價的假購車貸款，待貸款核准後，融資公司隨即要求被害人將車輛權利讓渡，再收取高額代辦費、保管費與手續費，導致被害人實際僅拿到少量資金，卻背負20萬元至200萬元不等貸款。

三環幫就是藉由一條龍的詐欺手法，將232部車輛囤放在山區，其市值更是超過一億，其中更不乏雙B名車。警方粗估，本案被害人財損金額高達8000萬元，真正受害人數仍持續擴大清查中。刑事局呼籲民眾借貸務必循正常管道，遇到「快速核貸」、「債務整合」廣告務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線查證。

