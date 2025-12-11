「三環幫」才涉詐男大生房產 疑又捲砸店案

警方日前攻堅三環幫據點。（圖／TVBS）

北市大安區海派私房菜餐廳遭砸，外傳嫌犯與三環幫有關係，「三環幫」主要勢力範圍在新竹，但近期曝光率極高，犯罪版圖似乎有北上趨勢，有知情人士說，三環幫是詐騙鼻祖，早期靠詐騙賺了不少錢，因為北部幫派林立，地下匯兌需求高，所以他們也逐漸往北發展。

警方日前攻堅三環幫據點。（圖／TVBS）

日前，一名男大生的母親控訴兒子被三環幫設局詐騙，誘導借貸百萬元並抵押房產。這位母親表示，若不是及時收到地政異動通知，房子可能就被法拍，他們也會被趕出家門。所幸家長在第一時間接獲通知，才保住了房子。

上個月底，警方已經破獲三環幫據點，揭發他們的一條龍詐騙模式，並執行國內最大規模的權利車查扣行動。而北市知名餐廳海派私房菜遭砸店案，也被傳出與三環幫有關聯。

三環幫最早發跡於北市大安區泰順街、溫州街一帶，如今勢力主要集中在新竹。今年初，因老大劉憲治遭槍殺事件，使三環幫聲名大噪，近期曝光率也非常高。知情人士指出，三環幫被視為詐騙的鼻祖，過去透過詐騙累積大量資金後，逐漸涉足金融和地下匯兌領域，因而開始往北部發展。

先前，刑事局警方偵破電信詐騙機房，押解92名嫌犯回台，事後溯源找到的幕後幹部，疑似也是三環幫角頭。由於詐騙產業不受地理範圍限制，三環幫的活動範圍也不再僅限於新竹，有逐漸北上的趨勢。

知情人士表示，三環幫成員大多是20幾歲到30幾歲的年輕人，因為年輕人敢衝，而年紀較大的成員則多已退居幕後。近年來，三環幫涉及的多是詐騙案件，如今被傳出捲入砸店案，無論是私仇還是受人指揮，都讓三環幫這個名字再度躍上新聞版面。

