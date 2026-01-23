三生三世夫妻緣再續！林予晞搭施名帥「激情動作」認了：心裡受傷

《凶宅專賣店》今接受訪問。(記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕范少勳、陳姸霏、施名帥、林予晞、洪慧芳、江宜蓉合作Disney+《凶宅專賣店》，今受訪，其中施名帥、林予晞繼《我們與惡的距離》、《台灣犯罪故事》後，第三度合作夫妻，林予晞自嘲「三生三世，無三不成禮」，並提到三次拍攝的心路歷程，是首度合作有點害羞、第二次成了「又是你」的心情，這回已相看兩相厭，笑稱：「很適合劇中狀態。」

施名帥(右)、林予晞在《凶宅專賣店》繼《我們與惡的距離》、《台灣犯罪故事》後，第三度合作夫妻。(記者胡舜翔攝)

被問到會不會成「七世夫妻」，2人立刻瞪大眼，林予晞回：「可能之後感情死灰又會復燃，成了浴火鳳凰。」而劇中有場戲是施名帥被女鬼附身，想把老婆林予晞掐死，2人頗多動作對手戲，林予晞坦言綑綁掙脫的戲難免有瘀青跟擦傷，施名帥立刻接話：「我是心裡有受傷啦。」

范少勳(右)、陳姸霏為戲首度吊鋼絲(記者胡舜翔攝)

而范少勳、陳姸霏為戲首度吊鋼絲，其中一場戲是飾演通靈少女的陳姸霏要拿針扎施名帥，把附身在他身上的女鬼驅逐，這場戲就拍了20幾個小時，讓她累到直呼：「像是拍了一個月這麼久，因為小帥一直被我摔來摔去，銘順哥(李銘順)也被摔。」施名帥此時又趁空檔補了冷笑話：「一試成主顧。」

陳姸霏認為吊鋼絲不是件容易的事，范少勳則認為表現起來很華麗。(記者胡舜翔攝)

陳姸霏認為吊鋼絲不是件容易的事，因她是個緊張就想上廁所的人，可是一戴上鋼絲的威牙就要把衣服穿緊，不太容易穿脫去上廁所，所以她拍戲前會禁食，也會讓自己盡量不想到廁所這個名詞。她也提到拍吊鋼絲的戲，導致腋下破皮，她說：「大家都在地上滾來滾去，像是回到國小，用膝蓋轉地板的寶寶們。」范少勳則有吊鋼絲在地板翻滾的動作戲，認為表現起來很華麗。

