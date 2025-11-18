三界爺文化祭登場 楊梅三元宮200週年慶揭序幕

桃園三界爺文化祭結合頭重溪三元宮200周年慶辦理，將自即日起至11月29日展開各項系列活動。





桃園市政府客家事務局辦理的「2025桃園三界爺文化祭－鬧熱三界」於18日在楊梅頭重溪三元宮舉行記者會，宣布系列活動自即日起至29日展開。今年活動結合頭重溪三元宮200週年慶推出各項系列活動，期許吸引更多民眾及年輕族群參與，讓傳統信仰融入現代生活。

桃園地區早期由客家人、閩南人與平埔族共同開發，形成縱橫交錯的水圳系統。各條水圳不僅灌溉農田，也孕育出各自的三官大帝信仰，使主祀三界爺的廟宇遍布客家聚落，全市共有21座，為全臺之最。而三官大帝（上元天官、中元地官、下元水官）除了主祈福、赦罪、解厄外，也代表「敬天、惜地、護水」的理念。

廣告 廣告

溫代欣秘書長與貴賓參香祈福。

此信仰自清代隨客家先民傳入後，逐漸形成以庄為單位的共同信仰網絡，亦彰顯客家人敬天愛物、感恩自然的文化特質。為延續這份信仰與文化，桃園市三界爺文化祭採「輪辦制度」，象徵族群融合與地域合作，也讓更多民眾能親身體驗客庄信仰文化的魅力。

桃園市政府溫代欣秘書長表示，今年活動以「鬧熱三界237」為主題：「2」代表結合頭重溪三元宮200週年慶，共創在地共好；「3」象徵三界爺特展首度設立獨立展區，吸引更多民眾及年輕族群參與；「7」則串聯桃園7區21座三界爺廟宇，展現宗教文化的凝聚力，也讓三界爺信仰成為桃園多元族群融合的重要象徵，預祝今年三界爺文化祭順利成功。

吳錦鴻主任委員、楊梅區區長施永恭與捐贈人徐發聰先生、三界爺學生繪畫比賽優勝者及出席嘉賓合影。

客家局范姜泰基局長指出今年文化祭適逢頭重溪三元宮建廟200週年，新增三界爺學生繪畫比賽，以桃園市國中小學生為參賽範圍，分為國小低年級組(一年級至三年級)、國小高年級組(四年級至六年級)以及國中組，從258件作品中選出各組前三名、共45名佳作以及不分組優選4名，藉此增加學童對於三界爺文化之認識，透過創作培養對在地宗教與客庄文化的興趣與認同。

三界爺特展自11月18日至28日於楊梅區公所展出。

客家局范姜泰基局長也表示，三界爺特展首度走出宮廟，移師楊梅區公所展出學生繪畫比賽得獎作品，並從三界爺信仰、楊梅壢起源，到7區21座廟宇介紹，最後還有向自然道謝的科技互動體驗，呈現三界爺信仰與客庄文化的多元面貌，將自即日起展至11月28日止。更多活動詳情請至桃園市政府客家事務局官網（https://hakkadata.tycg.gov.tw/24126/）查詢，歡迎民眾攜家帶眷，一同體驗客庄信仰文化之美。

更多新聞推薦

● 台南耶誕跨年3演唱會+3親子活動 黃偉哲攜新世代冠軍男團F.F.O公布場次