三界爺文化祭 頭重溪三元宮200周年 何志偉現身關心地方發展

桃園市三界爺文化祭「鬧熱三界」於楊梅頭重溪三元宮登場，為期多日的活動從庄頭祭典到藝文展演，地方宗教文化在節慶氛圍中再次凝聚能量。今年適逢頭重溪三元宮建廟200週年，場面熱鬧，現任總統府副祕書長何志偉也現身活動，關心在地發展，活動亦吸引眾多民眾前來參與。

三界爺信仰在桃園歷史深遠。早期客家、閩南和平埔族共同開墾的年代，水圳系統遍布農地，孕育出各自的三官大帝信仰、俗稱「三界爺」的信仰。從清代沿襲至今，以庄為單位的祭祀網絡逐漸形成，象徵敬天、惜地、護水的文化觀念在不同族群的生活中流傳。桃園現有21座三界爺廟宇，是全台最多的城市，文化祭也採輪辦制度，展現跨庄合作的地方特色。

今年活動以「鬧熱三界237」為主題，不僅迎接頭重溪三元宮200周年，亦推出獨立的三界爺特展，將學生繪畫比賽得獎作品移師楊梅區公所展出，從信仰淵源到各地廟宇介紹，呈現文化的多元面貌，並以科技互動體驗帶領年輕族群認識在地宗教。

活動熱度帶動不少民眾前往頭重溪三元宮。11月29日的令旗交接和庄頭獻藝，廟區人潮絡繹不絕；何志偉亦於當天到三元宮參拜，沿途與鄉親寒暄問候，關心地方事務，展現一貫的親和力。

今年的三界爺文化祭串聯全市21座廟宇，自107年起，採區域輪辦方式舉行，呈現多元地方人文與廟宇特色；隨著頭重溪三元宮將令旗交接至中壢興元宮，也象徵桃園獨特的跨庄信仰網絡將持續傳遞下去，為地方宗教文化寫下新篇章。

