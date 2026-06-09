三百年孔子廟化身詩意舞台 6/13邀全民感受文化新風景
為迎接彰化孔子廟建廟300周年，彰化縣政府9日在縣府舉辦宣傳記者會，宣布將於6月13日在孔子廟舉辦「2026彰化詩歌節暨彰化孔子廟建廟300周年紀念活動」。彰化縣長王惠美表示，今年活動以「古今交響・詩派對」為主題，結合詩歌、藝術、古蹟、教育與數位科技，透過吟唱、音樂及舞蹈演出，讓文化走入民眾日常。
活動一大亮點為「彰化孔子廟及周邊文化景點數位導覽系統APP」。自6月13日至30日，民眾下載APP並完成闖關，即可兌換限量好禮。該系統導入XR延展實境技術，串聯孔子廟及周邊文化景點，結合文化導覽、觀光推廣與互動解謎，打造智慧文化旅遊新體驗。
文化局表示，活動當天將邀集詩社、學校、文學家、音樂人及小文青接力演出，透過詩詞、音樂與舞蹈展現古今對話。同時推出「詩詞闖關－詩路挑戰大進擊」，設計多項創意關卡，完成8關即可參加超過900份獎品摸彩；現場並設有「詩光好市集」，展現文創與生活美學。
此外，今年特別規劃「儒風三百・經典同行」論語經典會考，邀請學子挑戰《論語》口試接龍，完成指定題數可獲頒獎狀及紀念好禮。現場也安排文化資產導覽解說，帶領民眾深入了解孔子廟300年歷史與儒學文化底蘊。
活動期間另展出「風中之詩－行走之間，與詩相遇的戶外詩意展」及「三百風華・藝繪孔子廟」寫生比賽優勝作品，自6月13日至30日展出。縣府邀請全國民眾走進孔子廟，一同吟詩、賞藝、逛市集、聽導覽，共同見證彰化三百年文脈風華。
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