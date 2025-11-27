三百年一遇暴雨 泰南洪澇軍方救援

街道、住宅幾乎全部被水淹沒，無家可歸的家庭抱著僅存的行李，在屋頂上揮舞手臂等待救援。泰國海軍與軍方直升機在低空盤旋，把救援物資投放到受困的屋頂上，也在洪水中將病患移送到安全的地方。災民 ：「2000年和2013年，洪水只淹到一樓，但從未像這次一樣完全淹沒，這是第一次發生這種事情。」

連日暴雨讓泰國南部嚴重淹水，合艾市區大片街道泡在水裡，夜幕下，救援船在水中緩慢推進，有人站在屋頂等待，有人則被抬上救援艇，再換乘軍卡車前往避難所。救援人員 ：「今天許多船隻能進入救援，每艘船大約能幫助50%的人，因為其他人還很難接觸到，水流很強 有些地方水較淺，有些受災者在屋頂上，所以我們還無法完全分發援助，但我們正盡快行動，我們的船隊會全力去救援。」

避難所裡人們席地而坐，眼神茫然。連日暴雨帶來的洪災，是當地人一生中未曾見過的景象。對許多家庭來說，這場洪水不只是暫時的撤離，而是人生被迫重來。災民 ：「我什麼都想不了，一切都歸零了。」

這場洪災並不只在泰國肆虐，鄰國馬來西亞北部，以及印尼亞齊省同樣遭到洪水侵襲。極端氣候帶來的威脅仍未解除，數萬民眾仍在等待重建家園的希望。

