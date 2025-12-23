三福化工8.5億橋科設廠 生產半導體光阻剝離劑等產品

〔記者蘇福男／高雄報導〕三福化工公司獲准進駐橋頭科學園區，將投資8.5億元設廠，生產供應半導體光阻剝離劑、蝕刻劑等產品。

三福集團於1952年以三福化工廠起家，草創初期以自行研發技術製造食品添加劑等化學原料為主，半世紀以來深耕台灣、向全球擴展，企業規模由單一化工廠發展為年營業額逾200億元國際性集團，事業版圖擴展至海外，產品也擴增至高科技特用化學品、飲料及食品，歐美、東南亞、中國和香港等地皆有分支機構。

南科管理局表示，三福化工南科分公司主要供應科學園區半導體廠商先進封裝精密化學材料，包括光阻剝離劑、蝕刻劑及清洗劑等產品，除服務下游封裝測試工廠及國外生產基地，更積極投入各種先進製程材料開發方案，持續研發前段晶圓製造配方材料，配合半導體廠提高製程良率及維持穩定的供貨品質，三福化工進駐橋科將有助於強化半導體產業聚落發展，並落實我國關鍵半導體材料在地自主化。

