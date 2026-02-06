三立主播組女團辣舞 尾牙88.8萬紅包1人獨得

張榮華（中）抽出88萬8000元紅包得主，尾牙由夏和熙（左）、木木聯手主持。三立提供



三立集團今晚（2╱6）在南港展覽館舉辦尾牙，席開約150桌，邀徐佳瑩、「美秀集團」、陳勢安、「TRASH」輪番演出，三立新聞主播劉宸希、張珈瑄也與17位同事辣跳K-POP組曲，董事長張榮華還霸氣加碼，豪發88萬8000元紅包，還是由1人獨得，近1800人嗨翻。

陳隨意（左起）、浩子、藍正龍、張榮華、阿傑（右起）、雷艾美、八弟等人合影。三立提供

張榮華今年接任大同董事長，他表示每次回到三立就像是回自己的家，強調會帶著三立的創新靈魂，重塑大同的百年根基，一起走向世界。雖然景氣不佳，但他表示今年年終獎金比照往年水準，希望可以為員工打造更加幸福的工作環境。

而三立集團尾牙由第60屆金鐘獎星光大道主持人夏和熙與木木聯手主持，並邀《請世界吃桌》藍正龍、浩子、陳隨意；《型男大主廚》曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承；《上山吧！台灣隊》阿傑、雷艾美、八弟、Max；《阿姐萬歲》苗可麗、陳孟賢；《超級紅人榜》于美人，張齡予、柯大堡；BL劇男星張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩、紀成澔、范麒智、王智騫、李定、洪暐；台八藝人黃少祺、江國賓、謝承均、亮哲、江宏恩、陳珮騏、王振復、陳小菁等逾百位藝人同歡。

