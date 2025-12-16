三立入主大同引炒作爭議 郭正亮：為何京華城就是圖利？

大同公司華映案百億賠償風暴持續延燒，加上遭立委質疑三立集團入主後可能處分黃金地段資產，涉有炒作之嫌，在多重利空籠罩下，大同股價16日早盤雖試圖反彈衝高，但隨後不敵外資與投信聯手調節賣壓，終場翻黑收在31.5元，成交量爆出逾11萬張天量，顯示市場恐慌性殺盤與博反彈的投機買盤激烈對作。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

外資、投信與自營商16日呈現同步賣超態勢，法人圈對於大同短期的財務不確定性仍持保守態度，選擇先跑先贏，成交量放大至逾11萬張，較前一日倍增。市場人士指出，外界有疑慮的主要是大同計畫處分或開發的精華土地，投資人擔憂若為填補華映案的131億元錢坑，導致優質資產被急售變現，恐將損及公司長期價值。但也有部分投資人逆勢解讀為利空出盡。

三立集團。（圖／資料照）

前立委郭正亮指出，京華城案件沒有查到金流，若沒有金流，估計柯文哲的收賄罪不會成立，圖利就很難講。他指出，如果柯文哲沒有金流也被認為圖利成立，且圖利罪是10年以上，埔心農場是否要查一查？即便沒有發現三立給錢，桃園政府也沒拿錢，「但是不是圖利？」所以圖利罪很容易有雙標情形。

郭正亮認為，大同公司倒不一定，因為三立集團董事長張榮華持股大概6％多，大同資產早就很多人注意，也不是只有張榮華，人家恭敬地讓張榮華當董事長，但這處理起來很複雜，因為有很多力量在裡面，還要看後續狀況。對於相關質疑，大同16日尚未做出回應。

