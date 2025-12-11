三立入股中嘉沒處理 NCC挨轟護航

國家通訊傳播委員會（NCC）。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）的中立性再度遭到外界強烈質疑。三立電視台違規入股中嘉系統案，雖在2023年已曝光，但至今已過2年，NCC代理主委陳崇樹在立法院備詢時坦言「比較沒有在處理」，引發強烈抨擊，相較於過去對中天新聞的雷厲風行，藍白立委痛批NCC在面對綠營媒體時展現極致的雙標，根本是護航執政黨的政治打手。

台北市議員游淑慧在政論節目指出，三立入股中嘉案並非新案，早在2023年就已被踢爆。當時三立透過層層轉投資公司收購中嘉股權，明顯違反「新聞台不得併購系統台」的媒體壟斷紅線；並質疑，2年前時任NCC主委陳耀祥曾承諾調查，並要求三立在2024年前出清持股，但如今期限已過，股份是否賣出毫無下文。

如今，陳崇樹竟給出「這件事比較沒有在處理」的荒謬回應；游淑慧痛批，這不是「沒在處理」，根本是「不敢處理」；質疑NCC為了護航特定媒體，將違規事項僅列為下次換照的「評估項目」，意圖以拖待變，這與當年火速處分中天新聞台的態度形成強烈對比。

NCC始終無法對三立開鍘，前立委郭正亮點出操作手法，三立透過精巧的間接持股與交叉持股架構，讓自己隱身為幕後股東，而非直接申請人；結果NCC只對中嘉旗下的12家系統經營商開罰1440萬元，對背後操盤的三立卻以法律無規定處罰股東為由輕輕放下。

郭正亮直言「這就是鑽法律漏洞」，NCC明知背後主導者就是三立，卻拿法律當擋箭牌拒絕執法，甚至連行政院祕書長皆與三立關係密切，NCC早已喪失獨立機關的立場，成為徹頭徹尾的政治機構；並比喻，如果連國防部標案都能以招標無規定為由讓爭議廠商得標，NCC這種流氓式的行政怠惰也就不足為奇。

民眾黨立委黃國昌在交通委員會排審《衛星廣播電視法》時，強烈質疑NCC扼殺新聞自由的雙重標準。黃國昌強調，新聞自由屬制度性保障，政府可規範，但絕不能從根本上消滅媒體聲音，不能因我不喜歡你的意見，就把喉嚨封起來。

面對黃國昌追問，若立法院三讀通過修法讓中天復台，NCC是否會依法行政，陳崇樹雖口頭承諾「依法辦理」，卻又語帶保留地提及「相關救濟程序」；黃對此表達強烈不滿，痛批NCC過去讓國人無法信賴，就是因為缺乏獨立機關應有的風骨與專業，每次決策都充滿上面的壓力，呼籲NCC不應再看執政黨臉色辦事。