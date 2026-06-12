三立前副總兒子龔益霆涉性侵女星 強制性交罪起訴

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三立前副總兒子龔益霆被控下藥性侵，去年遭約談後命龔100萬元交保、限制出境出海，檢方因強制性交罪嫌起訴。圖／本報資料照片

知名女藝人控訴三立電視台前資深副總龔美富兒子龔益霆涉下藥性侵、偷拍，台北地檢搜索約談龔到案後，調閱北市消防局紀錄，難以查證有無下藥，但認定龔違反對方意願事證明確，昨依強制性交罪起訴。

去年網路社群有篇「女臨演遭性侵」文章，女藝人懷疑自身藥物被換成鎮定劑，昏迷後遭侵犯，對方甚至揚言拍影片、備份雲端，等不到對方道歉才公開求助。

士林地檢署去年九月剪報分案，女藝人在律師陪同下提告，士檢確認無管轄權，聲請移轉管轄北檢；北檢檢察官劉宇倢為保全證據，指揮警方搜索龔益霆兩個住處，查扣手機、電腦鑑定有無涉案影像，訊後命龔益霆一百萬元交保，禁止恐嚇、騷擾與接觸被害人。

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北檢還原龔益霆手機內容，未發現涉案性影像，另調閱北市消防局相關紀錄，釐清女藝人提告內容，也無法查證是否有置換藥物換成鎮定劑；但檢察官訊問女藝人及三位證人，認定龔益霆違反女藝人意願，涉及強制性交罪。

龔益霆父親、三立前副總龔美富已向公司請辭。龔益霆去年在社群上否認性侵指控，強調兩人曾是男女朋友，相處上自然有些意見與觀念相左，不過檢方調查認定非單純感情糾紛。

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