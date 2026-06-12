三立前副總兒龔益霆尾隨性侵女星 北檢今依強制性交起訴
三立電視台前副總之子龔益霆，涉嫌於去年9月下藥性侵A姓女星並惡劣偷拍，台北地檢署去年複訊後，諭令龔男以100萬元交保、限制出境，並罕見下達為期2年的犯罪被害人保護令。台北地檢署今（12日）偵查終結，認定龔益霆涉犯《刑法》強制性交等罪嫌事證明確，依法起訴。
檢警調查，A姓女星控訴，去年（2025年）9月某日深夜，她參加友人聚會時因身體不適，決定提前返家休息。不料，前男友龔益霆竟一路尾隨她返回住處。
由於A女患有心臟病宿疾，進屋後病情發作，便隨口請在場的龔男幫忙拿取處方藥物，龔男色迷心竅，疑暗中將心臟病藥偷換成強效鎮定劑。A女在不知情的情況下服用，陷入深度昏沉，完全失去反抗能力，龔男見狀趁機性侵，並涉嫌拿出手機偷拍全過程。
A女翌日甦醒驚覺受辱，且懷疑受害過程遭側錄，當場憤而要求龔男刪除檔案。未料，龔男態度輕佻，不僅毫無悔意，甚至當場揚言「早就上傳雲端備份了」，藉此恐嚇、威脅被害人。
檢方核發2年保護令 今依強制性交罪起訴
A女悲憤交加，因顧及私密影像在對方手中、隨時有被外流的風險，在身心飽受煎熬下，於去年9月11日勇敢向警方報案提出告訴。
台北地檢署收案後高度重視，指揮警方將龔益霆傳喚到案，檢方複訊後，認為龔男涉嫌重大，但無羈押必要，去年9月諭令100萬元交保並限制出境，同時依法查扣其手機送交數位鑑識，釐清是否有其他受害者，歷經數月調查，結合數位鑑識結果與相關證詞，認定龔益霆下藥性侵罪證明確，今日正式依強制性交罪起訴。
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