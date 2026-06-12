三立前副總兒涉性侵江祖平 檢偵結起訴

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龔益霆。（圖／東森新聞）





女星江祖平去年指控前男友龔益霆涉嫌下藥性侵及偷拍，引發外界關注。台北地檢署偵辦後，認為相關證據顯示龔益霆涉犯強制性交罪，因此依法提起公訴。全案將由法院進一步審理。

北檢偵結提起公訴

去年9月，三立時任副總龔美富的兒子龔益霆現身台北地檢署，當時因遭女星江祖平指控涉嫌下藥性侵及偷拍而接受調查。經過數月偵辦後，台北地檢署12日宣布偵查終結，依法對龔益霆提起公訴。檢方調查期間，除訊問江祖平外，也傳喚3名證人作證，並調閱相關通話紀錄等證據，最終認定龔益霆涉犯強制性交罪嫌，因此提起公訴。

江祖平控遭下藥性侵

回顧案件發展，江祖平於去年8月公開表示，與龔益霆交往期間，多次遭強迫發生性行為。她指控，原本服用的心臟藥物曾遭更換為鎮定劑，導致自己在失去意識後遭到性侵，醒來後更懷疑遭偷拍，因此上網求助，後續向士林地檢署提出告訴。對於相關指控，龔益霆當時則予以否認，反駁相關內容為「片面不實」。

父親曾自請離職

案件偵辦期間，台北地檢署依涉犯妨害性自主及妨害性隱私等罪嫌方向調查，諭令龔益霆以100萬元交保。此外，龔益霆除遭限制出境、出海外，也被核發為期兩年的保護命令，禁止對被害人進行恐嚇或騷擾。案件爆發後，其父親龔美富也自請辭去三立副總職務。如今檢方依強制性交罪提起公訴，後續將由法院依法審理。

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