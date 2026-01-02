三立又輸了！告民眾黨主席加重誹謗 北檢不起訴處分

民眾黨主席黃國昌遭《三立新聞》記者游濤提告加重誹謗案，新北地檢署作出不起訴處分。黃國昌今（2）日發文痛批《三立》濫訴，強調司法已認證該媒體勾結暴力黑幫寶和會，質疑NCC持續怠職。

三立記者 游濤去年提告黃國昌加重誹謗。（示意圖／中天新聞）

黃國昌去年遭指控找狗仔偷拍政敵，他在去年9月底的直播中反擊，點名《三立新聞》記者游濤跟監他，並表示自己二年前拆除自家建築時，懷疑相關畫面是寶和會跟拍蒐證。黃國昌當時質疑，這些畫面卻出現在游濤的私人YouTube頻道上，認為該記者疑與黑道有關聯。游濤事後對黃國昌提告妨害名譽，經檢方調查後，最終作出不起訴處分。

該案，新北檢不起訴處分。（資料圖／中天新聞）

黃國昌今天發文指出，三個多月前他在直播時揭露暴力黑幫寶和會跟拍他雇工拆除工程的影片，竟然出現在游濤的YouTube頻道，質疑三立和寶和會是否相互勾結。他強調：「面對三立的濫訴，我根本懶得理會，三立別以為有民進黨在罩，怎麼胡搞瞎搞都沒關係！」

黃國昌進一步指出，一如預期，新北地檢署對此作出不起訴處分。他表示：「我講的都是真的，影片就在游濤的YouTube頻道，到底是在告幾點的？」黃國昌質疑，既然司法都已經認證，三立應該說明寶和會跟拍的影片為什麼在記者的YouTube頻道。他批評媒體公然跟黑幫勾結，反問NCC是否還要繼續怠職。

