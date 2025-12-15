三立土地案遭爆「點石成金」賺百億 蔡正元曝背後關鍵本事

三立集團遭立委黃國昌爆料質疑涉入「ACE王牌交易所」詐騙案風波、投資中嘉集團踩到媒體壟斷紅線，而其埔心牧場土地開發案也遭質疑獲得政府「一路開綠燈」，快速核准開發案，估可賺進逾百億元，引發關注。前立委蔡正元直言，三立先前之所以能在多起爭議中「全身而退」，關鍵就在於其在民進黨內長期扶持特定派系，影響力驚人，「這種本事，只有民進黨有。」

蔡正元15日在中天節目《中天辣晚報》中表示，先前爆發的「ACE王牌交易所」涉及詐騙案件，相關人士竟與三立電視台共同設立子公司，甚至登記在同一地址。面對外界質疑與詐騙集團的關係，三立僅回應交由司法處理，相關負責人也已離職，但他指出，該人身分實為監察人而非員工，「NCC有處罰嗎？沒有，有關台嗎？也沒有。」

廣告 廣告

針對三立投資中嘉集團一事，蔡正元指出，此案明顯涉及媒體壟斷疑慮，但最後僅是將股票出售了事。他質疑，當初三立是透過他人名義持股，NCC開罰的對象卻是中嘉旗下8家系統業者，並未對三立本身開罰，「三立是不能碰的，身上貼金的。」

至於爭議最大的埔心牧場土地案，蔡正元表示，該地原為味全所有，過去多次申請變更地目均未獲准，甚至在國民黨執政時期也卡關多年。但在三立買下後，轉型為影視園區，隨即具備開發住宅條件，土地價值瞬間暴漲、獲利可觀。他並點名，相關變更案是在前桃園市長鄭文燦卸任前夕突然過關，時機耐人尋味。

蔡正元進一步直指，三立能有如此龐大影響力，關鍵在於其在民進黨內長期扶植「湧言會」派系，該派系如今已成為黨內重要勢力，而民進黨又是執政黨，「我們只能嘆為觀止，其他人沒有這種本事，國民黨更沒有，這種能量，就是民進黨才有，真的太厲害了。」

【看原文連結】