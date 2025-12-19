三立埔心案照妖鏡！侯漢廷轟「政媒共生醜陋結構」： 檢調查了什麼？

三立集團收購桃園埔心牧場地目變更案持續延燒，時任桃園市長鄭文燦與內政部都火速核准變更，亦引發是否圖利爭議。針對桃檢指出2024年7月就已在偵辦該事件，也讓在野黨痛批2023年就公開質疑的案子，至2024年桃檢才分案？如今2025年底也似無進展。對此，新黨台北市議員侯漢廷也批，檢調辦柯文哲案速度如同高鐵，辦三立案卻像「誤點」，直言若弊案圖利的鏈結很清楚的話，就不僅僅是單純的土地開發，而是「用國家的土地利益，來供養綠色的媒體巨獸的政治交換。」

侯漢廷18日在政論節目《新庶民大頭家》表示，從三立集團收購埔心牧場一案，可看出這是一個「照妖鏡」。侯進一步說明，「這造就民進黨跟綠色媒體之間，政媒兩棲互利共生的醜陋結構，也照出了檢調單位看顏色辦案的卑劣黨性」，完美詮釋什麼叫綠色執政、點石成金。

「一家親綠媒體買下了牧場後，政府就像裝了渦輪增壓機一樣幫忙變更地目」，侯漢廷續指，然當在野黨檢舉涉及弊案的時候，檢調卻像吃了安眠藥一樣，睡了一年之後還醒、醒了之後還在散步。

侯漢廷並批，當時檢調辦柯文哲案速度如同高鐵，辦三立案卻像「誤點」。侯也表示，現在已經2025年底，距離三立集團2018年底收購埔心牧場，已經過去7年，距離在野黨2023年的檢舉也已經過了2年，桃檢卻仍稱全案還在偵查，「那到底查到什麼地步了呢？」

侯漢廷也說，當時三立收購埔心牧場，鄭文燦市政府跟內政部就展現驚人的行政效率，而過去味全拖了20年都沒有變更成功。侯並說明，一般的老百姓如果想要變更地目的話，跑斷腿都要好幾年，結果三立要變更，「從農業區變成影城，商業價值暴增，政府一路開綠燈」，他也認為，這個不能叫做單純的行政效率，而是量身打造。

「過去味全申請的時候，到底卡關在哪裡？」侯漢廷質疑，那麼當三立擁有了牧場，並去申請的時候，「本來卡關的地方，為什麼突然就能夠通關？當初審核拒絕味全的那個承辦人員，為什麼後來他又可以去審核三立？」侯表示，這當中的不合理之處，本就是檢調應該查的，過去對待味全是什麼標準，原則上對待三立也應該用一樣的標準。

侯漢廷直言，牧場變更之後，地價翻了多少倍，那這些利潤都給誰，「這等於是幾乎就是鄭文燦用公權力送給三立的大紅包」。侯也說，至於為什麼要送大紅包，就是三立是民進黨的宣傳部，是幫民進黨洗腦選民的大喇叭，所以如果這個弊案圖利的鏈結很清楚的話，就不僅僅是單純的土地開發，「就是用國家的土地利益，來供養綠色的媒體巨獸的政治交換。」

至於在野黨痛批「檢調睡了一年」，侯也表示這個形容詞太客氣，當時柯文哲案幾個月內就分案搜索、聲押起訴，至於三立此案，他也疑惑這一年半以來，檢調是否有搜索三立總部、查扣鄭文燦的決策公文、約談當時桃園市府的工作人員等，若是沒有，那所謂的偵查就是在喝茶打混，「怎麼沒有比照柯文哲案，先羈押再查金流？」

最後，侯漢廷也批，這也顯見了（檢調）辦案力度的雙標，辦柯文哲案讓他抄家、辦三立案卻應付了事，「拖到最後大家都忘記，最後再來一個查無不法偵結，極大的可能性」。侯也直言，這種「綠能你不能」的司法自助餐，才是臺灣民主最大的悲哀，當媒體變成了建商，他們還會監督政府嗎，不會，「當然他們從來也沒有在民進黨執政的時期監督政府，他們只會成為政府。」

