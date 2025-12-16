三立埔心案遭疑涉百億利益 許甫爆：連立案調查都沒有

民眾黨主席、立委黃國昌爆料，三立集團如「先知」般砸大錢購買埔心牧場，接著火速完成土地變更蓋影城，被質疑獲得政府一路開綠燈。對此，民眾黨副秘書長許甫表示，相關事件早在2019、2020年就已揭露，至今卻「船過水無痕」，連立案調查都沒有。許甫也指出，涉及上百億利益的土地案，歷經多年毫無進展，卻在特定業者接手後短短半年就迅速過關，檢調卻毫無動作，對比其他案件大動作偵辦，讓他相當難以理解。

許甫14日在中天政論節目《週末大爆卦》提及，他記得這個案子在2019、2020年時就已經揭露，但當時還沒很多人在意，「其實我們當時就談了這個案子，覺得怎麼可以如此誇張，先前這麼多年都沒變更，轉手三立後半年就可以變更，然後獲取價值上百億的暴利。」

許甫進一步說明，這件事情從2019年講到現在已經6、7年，自己還特別去查了一下這個案子是否簽結，或是查無不法，結果該案是「船過水無痕」，連立案調查都沒有，一切彷彿沒有發生過，讓他感到非常不可思議。

「先前馬檢洩漏偵查不公開的事，好歹還晃了半小時後出來說『查不到』，沒事，至少做個程序」，許甫續指，但這件上百億土地的案子卻連查都沒有查。

許甫說明，這個案子是透過《都市計畫法》的細部計畫變更，大家從京華城案開始聽到細部計畫什麼的，檢調說細部計畫不可以給容獎，但容獎不是說給你土地，是說不能讓房子再蓋更高一點。許甫也指出，可是他們這邊說跳過細部計畫，讓你土地可以更好用、更值錢，而案弄了10幾、20年，張榮華這邊才過了半年就可以過關，「這兩件事情光時間點上就覺得不可思議，應該要查一下了吧！結果查都沒有查。」

許甫也點出，這邊講到都委會，他們說桃園的都委會有過關啊，但要說明一下，桃園的都委會是什麼樣的機關，他們是桃園市政府的下轄機關，「也就是說，鄭文燦市府是可以指揮都委會給或不給的，這是有權利義務關係」，但是在京華城案，都委會是獨立機關，都發局也無法影響。

「半年對10幾年，一個是獨立機關，一個是下轄機關，一個是土地，一個是容積」，許甫說明，然後現在沈慶京被差點關死了才保外就醫，結果三立連查都沒查，張榮華連一次地檢署都沒去過，甚至我在6、7年前講這件事時，對方還說要告誹謗，「請問你們有兵分五十幾路去查這些案子嗎？有去稍微了解一下這個狀況嗎？」

最後，許甫表示，近期三立發生不少事情，包括大家說的詐騙，明明王牌交易所這件事，三立幫他們作業配，甚至成立子公司去合作，「詐騙是大家最痛恨的事情，結果三立的子公司跟詐騙集團合作一點事都沒有」。許甫也指出，還有日前查到，有個網軍也是三立的前製作人等，據他掌握到可靠消息，檢調其實沒講的，是查到那個機房上面，竟然有一本教戰手則，包括一些網軍的SOP等，「你知道這件事有多可怕，但查都沒有查」，也讓他覺得相當扯。

