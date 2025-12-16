三立埔心案遭疑涉百億利益 郭正亮喊應查：是不是圖利

民眾黨主席、立委黃國昌爆料，三立集團如「先知」般砸大錢購買埔心牧場，接著火速完成土地變更蓋影城，被質疑獲得政府一路開綠燈。對此，前立委郭正亮質疑，三立取得埔心牧場後隨即更改地目，價值也因此暴漲，而當時的京華城也是這樣，如果京華城案沒有金流，民眾黨前主席柯文哲也被認定有圖利，那麼埔心牧場要不要也查一查？

針對埔心牧場爭議，民眾黨副秘書長許甫14日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，他記得這個案子在2019、2020年時就已經揭露，但當時還沒很多人在意。他進一步說明，這件事從2019年講到現在已6、7年，自己還特別去查了案子是否簽結，或是查無不法，結果該案是「船過水無痕」，連立案調查都沒有，一切彷彿沒有發生過，讓他感到非常不可思議。

郭正亮今（16）日在政論節目《中天辣晚報》表示，三立取得埔心牧場後迅速更改地目，價值也因此暴漲，而當時的京華城也是這樣，因此，自己要提醒民眾黨人士注意，到底圖利罪的標準是什麼？為什麼在沒有查到金流的情況下，京華城案就構成圖利？「沒有金流，我估計柯文哲的受賄罪不會成立，可是圖利就很難講」。

郭正亮質疑，如果柯文哲的案子沒有金流也被認定有圖利，且相關指控成立，那麼，埔心牧場要不要也查一查？即使三立沒給錢、桃園市政府沒拿錢，這是不是圖利？郭正亮也直言，台灣的圖利罪真的很容易有雙標。

