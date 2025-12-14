三立埔心牧場土地變更案 董智森批：政媒共生

民眾黨主席黃國昌曾爆料，對於埔心牧場於2018年底賣給三立集團後，申請都市計畫變更，2019年5月內政部就核准。黃國昌質疑從中央政府到時任桃園市長鄭文燦，「一路開綠燈，一條龍快速服務」。資深媒體人董智森質疑，這就是所謂的「政媒共生集團」。

民眾黨主席黃國昌曾爆料，味全集團持有埔心牧場20幾年，不斷的申請都市計畫變更，但20幾年卻從來沒核准過。埔心牧場於2018年底賣給三立集團後，2019年1月，桃園市政府就把細部計畫做好，同年的5月，內政部就核准。黃國昌質疑從中央政府到時任桃園市長鄭文燦，「一路開綠燈，一條龍快速服務」，從農業區變更成產業專用區。

資深媒體人董智森今（14）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，其實大家對這個印象非常深刻，黃國昌在立院質詢時，將整個過程講出來，大家都感到匪夷所思，半年跑完所有行程，地方、中央全面配合。

董智森直言，現在大家都知道，搞土地是最容易賺錢的途徑，很多地方政府配合，尤其是民進黨執政的縣市。鄭文燦當桃園市長期間，三立當時就被外界質疑，所以黃國昌才會講出那些東西，這就是所謂的「政媒共生集團」。

董智森指出，埔心牧場的案子，先前在國民黨執政時，變更土地案20幾年都沒通過。結果現在三立要成立一個影城，變更速度超快，所以現在愈來愈多人看清楚，原來就是要和民進黨政府搞在一起，就會得到很多的便利。

董智森感嘆，民進黨執政9年，幾乎所有政論節目都在罵在野黨，尤其看到三立的例子，那土地變更的行政效率和速度，宛如坐高鐵般那樣迅速。

董智森還提到，把中天新聞台搞掉的前NCC委員台大新研所教授林麗雲和師大大傳所教授王維菁在卸任前曾說，現在政府與媒體關係是「政媒共生」。黃國昌講那些東西，可以看出這就是所謂的「政媒共生集團」。

