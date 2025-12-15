三立埔心牧場購地案 國產署：各階段均符合法規

（中央社記者呂晏慈台北15日電）媒體報導，三立影城股份有限公司7年前購得埔心牧場私有土地後，政府一路開綠燈核准開發。國產署今天澄清，此案國有土地於都市計畫變更、參與市地重劃，以及私有持分土地徵詢優先購買權等階段，均符合法令規定。

財政部國產署今天發布新聞稿說明，國有土地參與市地重劃，可促進產權整合並完善地區公共設施，且重劃會承諾回贈抵充的國有土地，無損國產權益；國產署於都市計畫變更、參與市地重劃及私有持分土地徵詢優先購買權等階段，皆依規定辦理。

國產署還原事情始末，此案土地總面積約40公頃，國產署經管國有土地面積約21公頃，其中20.86公頃原本是味全公司向土銀承租，1999年間因精省移交國產署接管併概括承受租約，之後因租賃權轉讓及參與市地重劃，現已終止租約。

國產署說明，1993年為配合整體農業觀光需要，此案由農業區變更為產業遊樂區，附帶條件應另行擬定細部計畫並完成法定程序才能發照建築；桃園市政府考量周邊皆為產業發展群落，有轉型調整需要，並配合文化部推動影視文化產業發展，2019年向內政部都市計畫委員會提出陳情，建議修正產業遊樂區土地使用計畫內容為「本區除供文化創意觀光產業相關設施外，並作一般遊樂設施使用」，使用分區則維持現行產業遊樂區，並經內政部都市計畫委員會審議通過。

國產署表示，三立公司依都市計畫規定擬定細部計畫作業，2020年函請國產署北區分署桃園辦事處同意辦理都市計畫變更，該處審酌後續以市地重劃開發，可促進產權整合並完善地區公共設施，有利國產權益，因此請三立公司出具承諾切結「重劃範圍內經抵充之國有土地，扣除重劃負擔土地，由該公司於重劃土地登記完成後1個月內無償贈與國產署」後才同意變更。

國產署補充，該細部計畫經桃市府都市計畫委員會會議審議通過，於2022年11月14日發布實施。

至於市地重劃部分，國產署表示，重劃範圍內國有土地占總面積54.2%，經洽詢桃市府是否有意願辦理市地重劃，桃市府回復已核准成立籌備會，後續將依自辦市地重劃相關法令審查及監督。

國產署說明，桃園辦事處考量範圍內國有土地無具體利用或處分計畫，且重劃會亦承諾回贈抵充的國有土地，參加重劃有利於國產管理及提升國產價值，於2022年1月26日函重劃會同意參加重劃，符合自辦市地重劃案範圍內國產署經管國有非公用土地參加重劃原則規定，桃市府並於同年12月19日准予實施市地重劃及核定重劃範圍。（編輯：林克倫）1141215