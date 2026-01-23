三立外景車暴衝撞進銀行釀10傷 駕駛涉重傷害罪遭送辦

台北市中山區一江街與南京東路口23日下午發生重大車禍事故，造成10人輕重傷。（讀者提供）

台北市中山區一江街與南京東路口，23日下午發生重大車禍事故。一輛三立新聞採訪車行經路口時突然失控，整輛車暴衝撞進彰化銀行吉林分行，造成落地玻璃全數碎裂、多台提款機遭撞毀，現場宛如災難現場。事故共造成車上2人及路人、銀行內民眾共10人輕重傷，檢警晚間認定涉及重傷害罪嫌，將肇事駕駛隨案移送北檢偵辦。

警方指出，事故發生在23日下午3時許，67歲林姓男子駕駛三立採訪車，準備自一江街左轉南京東路時，車輛不明原因偏離車道，直接衝入路旁銀行。強大撞擊力道不僅震碎整面玻璃，室內設備與碎片也四散一地，銀行內外一片混亂。

警方初步調查，林姓駕駛供稱轉彎時車輛轉速突然拉高，疑似一時恍神、操作不慎才釀禍。經酒測與毒品檢驗，林男均無酒駕、毒駕情形，精神狀況正常，詳細肇事原因仍待釐清。

事故中，副駕駛座的33歲何姓記者受傷送醫，另有8名路人與銀行內民眾遭波及，其中3人重傷、其餘為輕傷。傷者中有2名女子傷勢嚴重，一人全身多處撕裂傷，另一人臉部及胸腔多處骨折，送醫時一度意識模糊，目前仍在醫院接受治療。

警方說明，儘管目前尚無被害人提出傷害告訴，但事故造成多人重傷，檢察官已認定涉犯重傷害罪嫌，指示中山分局於偵訊後，將林姓駕駛依法隨案移送北檢，由檢方進一步釐清案情與責任歸屬。

