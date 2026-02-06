三立尾牙開150桌張榮華掏現金加碼 主播劉宸希、張珈瑄組女團熱跳K-POP

【緯來新聞網】三立集團今（6日）晚於南港展覽館盛大舉辦「馬立全開」集團年度尾牙，現場席開約150桌，規模再創新高，較去年更加盛大熱鬧。活動邀集集團員工、合作夥伴及貴賓齊聚一堂，並有多位藝人到場共襄盛舉，現場總人數近1,800人，氣氛熱烈。今年表演陣容同樣星光熠熠，特別邀請徐佳瑩、美秀集團、陳勢安 以及 TRASH 輪番登台演出，接力獻唱多首熱門作品。另外三立新聞主播劉宸希、張珈瑄也與17位同仁共同演出K-POP組曲熱舞。

廣告 廣告

三立集團董事長張榮華尾牙上大手筆拿現金加碼。（圖／記者陳明中攝）

三立集團董事長張榮華表示，即使外在環境辛苦，但三立沒有停下腳步，反而將危機化為轉機，前瞻佈局為未來媒體的科技應用提前做好準備，三立在2026年的任務，就是將全面加速AI的應用，深化專業、提升效率，創造更高的價值。並且鼓勵員工把全集團的舞台做得更大，讓每一位敢於跳出舒適圈，勇於挑戰的人，都能在三立這個舞台上，發光發熱。張榮華也與集團同仁分享了他在今年接任大同董事長的心境，他表示每次回到三立，就像是回到自己的家，充滿溫暖與活力。



他強調他會一直在三立，並會帶著三立的創新靈魂，重塑大同的百年根基，要讓大同的「硬實力」加上「三立」的軟實力，聯手三立集團中不同事業體的夥伴，成為台灣的榮耀，一起走向世界。張榮華也向全體員工表示感謝，因為每一位在崗位上拚命的同仁，才能讓三立電視成為最專業、最有質感、最有團隊精神的媒體集團，即使景氣不佳，今年年終獎金比照往年水準，就是希望可以為員工打造更加幸福的工作環境。

《請世界吃桌》藍正龍、浩子、陳隨意與《上山吧！台灣隊》雷艾美、阿傑、八弟代表三立節目主持人和董事長張榮華、總經理高明慧合影。（圖／記者陳明中攝）

三立集團從去年開始在內容製作與集團治理方面做出了許多新的嘗試，包含啟動ESG永續辦公室、積極打造雇主品牌、並且於去年底以內容創新發布會形式一次公布了超過17個拍攝中與籌備中的IP，包含新聞、綜藝與戲劇三大領域，新聞台將於2026年三月正式推出「鍍晶的心臟-AI之島」紀錄片並與CNN聯手舉辦「AI台灣國家隊論壇」。



綜藝類包括甫從澳洲拍攝回國的首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》、以及預計於第四季登場的嘻哈選秀節目《大嘻哈時代3》，另眾所期待由吳宗憲主持的大型綜藝「超級大熱門」也進入籌備階段。戲劇方面，浪漫奇幻愛情劇《佛系使者–阿夜》也正式進入籌備階段，即將於上半年開拍，另有溫馨家庭長劇《愛鄰洗衣店》與女性成長勵志喜劇《我的媽媽欠栽培》等作品將陸續登場。期待透過作品與同業夥伴匯聚成「TEAM TAIWAN」影視隊，打造完整的文化內容生態鏈，讓內容成為國力，攜手走向國際。

夏和熙與木木聯手主持三立集團「馬立全開」尾牙。（圖／記者陳明中攝）

三立集團「馬立全開」尾牙由第60屆金鐘獎星光大道主持人夏和熙與木木聯手主持，邀請到超過百位三立合作藝人，並由《請世界吃桌》藍正龍、浩子、陳隨意與《上山吧！台灣隊》雷艾美、阿傑、八弟代表全體三立節目主持人和張榮華董事長等人合影，明星陣容包括《型男大主廚》曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承，《上山吧！台灣隊》阿傑、雷艾美、八弟、Max，《阿姐萬歲》苗可麗、陳孟賢，《超級紅人榜》于美人，張齡予、柯大堡、BL劇男星張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩、紀成澔、范麒智、王智騫、李定、洪暐，台八藝人黃少祺、江國賓、謝承均、亮哲、江宏恩、陳珮騏、王振復、陳小菁等。

更多緯來新聞網報導

日名導細田守隔7年訪台 熱愛小籠包點名台灣才好吃

孫淑媚16歲嫩照曝光 自喊是「正貨」網驚嘆：從小美到大！