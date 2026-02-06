三立永續辦公室／綜合報導

在台灣準備團圓的農曆年前夕，「台灣國際難民教育支持協會（SSSP）」於2月5日，在台北寶藏巖國際藝術村舉辦《回家｜過年》文化展開幕儀式。三立慈善基金會也共襄盛舉，副執行長王若庭到現場，見證了敘利亞人在漫長的流亡與重建中，如何細心守護信仰並延續傳統。而三立慈善基金會更宣布啟動「再敘千里緣—送愛的PC到敘利亞」計畫，與「台灣國際難民教育支持協會（SSSP）」共同合作，募集逾百台桌上型電腦，計畫於年後正式運往敘利亞大馬士革及伊德利卜等偏鄉，再與政大阿語系學生合作視訊教學中文，為戰火下的學童搭建通往世界的數位橋樑。

三立慈善基金會深耕國際人道關懷 聯手SSSP送愛敘利亞。（圖／三立慈善基金會提供）

從2016到2026：三立鏡頭後的永續承諾

三立集團與敘利亞的緣分使源於2016年，當時新聞團隊冒險深入內戰前線，記錄下戰火中破碎卻堅韌的生存現場。然而，三立慈善基金會認為「報導只是起點，改變才是目標」。多年來，基金會持續將媒體影響力轉化為實質的人道行動，從單純的事件追蹤提升長期教育效能，落實企業社會責任中對於社會韌性的具體承諾。

解決戰區教育斷層:愛心不分國界

在敘利亞戰火延續超過十年後，數位設備與教育資源極度匱乏，許多難民兒童面臨學習中斷的困境。為此，三立慈善基金會號召發起，整合集團內百台桌上型電腦，將其捐贈與敘利亞難民學生，並透過SSSP在當地推動語言教學、教育賦能，三立新聞戰地記者彭光偉更將親赴敘利亞，實地採訪電腦落地後的教學狀況，確保台灣的愛心精準傳遞。此計畫更首度與政治大學阿拉伯語文學系合作，透過視訊連線讓台灣學生為敘利亞孩童遠端授課，開啟跨國中文教學。三立慈善基金會副執行長王若庭更在祈福布條上寫下：「愛心不分國界，期盼地球永續、世界共好。」這項計畫不僅是硬體資源的轉遞，更是台灣媒體主動實踐國際社會責任、為戰區教育尋找出口的標竿行動。

寶藏巖展場掛上許多布條，一起為敘利亞人民祈福。（圖／三立慈善基金會提供）

看見戰火外的敘利亞：一場關於「食衣住行」與「家」的跨國對話

本次展覽的核心，在於撇除國際新聞中肅殺的戰火標籤，回歸最本質的生命風景。SSSP 理事長曾翊菡表示，《回家｜過年》並非一場宣揚苦難的展覽，其策展核心有意識地避開了政治紛爭與軍隊敘事，轉而將焦點對準最樸實也最動人的「食、衣、住、行」，展覽中最動人的風景，莫過於三位遠道而來的生命鬥士。兩位敘利亞人與一位葉門人，他們褪下曾經的「難民」標籤，以「教育者」的身分來到台北。曾親歷流離失所的他們，深知教育是改變命運的鑰匙。在寶藏巖的展間裡，他們將親口訴說那些未曾被國際新聞記錄的家鄉故事，讓台灣觀眾透過他們的雙眼，看見最真實、最溫暖的敘利亞生命力。除此之外，他們也飄洋過海帶著大馬士革的特色家鄉點心來到現場，敘利亞兒童的畫作、街道的聲響與家鄉甜點「酥糖餡餅」的香氣，打破大眾對敘利亞僅有煙硝與廢墟的偏見。

SSSP 理事長曾翊菡特，地從大馬士革帶回敘利亞道地甜點，果仁蜜餅甜而不膩。（圖／三立慈善基金會提供）

《回家｜過年》敘利亞文化展將從2月7日展出至4月6日。三立慈善基金會期盼透過此次系列活動，喚起更多台灣民眾與企業的共鳴，讓台灣的愛心跨越五千公里，成為戰火後最溫暖的重建力量。

《回家｜過年》敘利亞文化展將從2月7日展出至4月6日。喚起更多台灣民眾與企業的共鳴，讓台灣的愛心跨越五千公里，成為戰火後最溫暖的重建力量。（圖／三立慈善基金會提供）

