三立採訪車不明原因撞進北市彰銀吉林分行釀10人輕重傷

台北市中山區今（23日)下午3時許，1部三立電視台採訪車，行經一江街及南京東路二段口，因不明原因衝進彰化銀行吉林分行，當場造成造成10人輕重傷；駕駛意識清醒，經酒測值為0，事故原因正由轄區中山分局調查中。

據警方調查指出，今日下午15時許，1輛自小客（駕駛：林男）沿一江街北往南行駛，突衝進南京東路2段銀行，造成10名民眾輕重傷，駕駛經檢測酒測值為0。該輛自小客車據悉為三立電視台所屬採訪車。事發後，警方立即派員到場執行交通管制，並協助民眾送醫，另派遣鑑識人員到場，詳細肇事原因釐清中。