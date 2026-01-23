三立採訪車出事了！暴衝撞彰銀釀10傷 民眾渾身血躺擔架畫面曝

即時中心／潘柏廷報導

《三立新聞》採訪車今（23）日下午3時左右，沿著一江街北往南行駛，突然不明原因車輛暴衝，直接撞進彰化銀行吉林分行內，造成3人重傷、7人輕傷的慘劇；警消獲報後立即趕赴現場處理，稍早有一名受傷民眾，被抬至擔架上面，只見他滿身都是鮮血相當嚇人。

回顧整起事件，彰化銀行吉林分行，今日下午突然遭到一台白色車輛直接撞入，經查為《三立新聞》採訪車，由於當下車輛直接暴衝衝入，撞擊力道相當巨大，現場滿目瘡痍；同時本起事故更造成10人受傷，其中有3人情況屬於重傷，經酒測也確定駕駛並未喝酒上路。

警消獲報後立即趕赴現場處理，除處理現場慘況，並透過拖吊車將肇事車輛吊起來，也將傷者從銀行內部送出外面，準備送往醫院救治；只見一名受傷民眾，被抬至擔架上面，且滿身都是鮮血相當嚇人。

彰化銀行吉林分行現場滿目瘡痍。（圖／民視新聞）

肇事的《三立新聞》採訪車。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

