三立採訪車失控撞北市銀行（1） (圖)

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 農曆年節將近，台北市中正萬華區議員參選人康家瑋今（23）日邀請中山大同區議員顏若芳，一同前進東門市場向鄉親拜早年，兩人展現青年世代跨區連線的好交情，也以「體育人精神」訴求，傳達持續深耕基層、服務不間斷的決心。 顏若芳表示，與康家瑋相識多年，最欣賞的就是其身上那股屬於運動員的堅持韌性，許多新人在地方經營一段時間後容易力...

