三立採訪車失控撞彰化銀行！土木技師揭大樓狀況 2重傷者最新傷勢曝光

實習記者藍子瑄／台北報導

採訪車撞進彰化銀行。（圖／網友lay_lay_layla授權提供）

今（23）日下午3時10分，台北市南京東路二段發生一起嚴重交通事故。一輛三立新聞採訪車不明原因失控，直接撞進位於98號的彰化銀行內，現場一片狼藉，造成10人輕重傷。對此，台北市結構技師公會常務理事楊金龍表示，一、二樓樑柱均未受損，僅有磚牆與門窗、落地窗等毀損，整體結構尚屬穩定。

會勘結果出爐 技師：樑柱未受損、結構尚屬穩定

台北市結構技師公會常務理事楊金龍表示，已依現場狀況，比對銀行提供的建築圖說進行會勘。經檢視，一樓正面及內部樑柱未受損，主要損壞集中在磚牆、大門與落地窗等非結構構件；二樓亦未發現明顯裂縫或結構損壞，評估目前無須進行支撐或補強，整體結構未見明顯異常。

台大醫院更新傷勢 2名重傷者皆已恢復意識

另一方面，國立臺灣大學醫學院附設醫院也更新傷者狀況。院方指出，送往台大醫院的兩名傷患，其中一名40歲吳姓女子有腦出血、顴骨骨折、肋骨骨折、左小腿骨折及肺出血；另一名40歲簡姓男子則出現腦出血、顴骨骨折、氣胸及肝出血情形。兩人送醫時，一度意識昏迷，經院方緊急搶救後，目前皆已恢復意識，持續接受治療與觀察。

《三立電視》聲明

針對今（23）日下午約三點，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。

