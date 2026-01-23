三立採訪車失控撞進彰化銀行 道歉聲明：全力配合警方調查

三立電視採訪車23日下午，驚傳撞進位於台北市南京東路二段的彰化銀行，原因尚不明。有網友從高處拍下救護車趕抵現場急救畫面，能看見多位民眾倒地。

三立電視採訪車，直直開進彰化銀行（圖／Threads網友 ylpj_ 授權提供）

三立電視採訪車，23日下午3點左右，被目擊因不明原因，失控撞進台北彰化銀行，能看見畫面中，有民眾倒在轉角路口，不過尚有意識。據悉，包括採訪車的正副駕駛，現場有10位民眾受傷，其中3名傷勢較為嚴重。

三立聲明

針對今（23）日下午約三點，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。