三立採訪車失控撞進彰化銀行 道歉聲明：全力配合警方調查
三立電視採訪車23日下午，驚傳撞進位於台北市南京東路二段的彰化銀行，原因尚不明。有網友從高處拍下救護車趕抵現場急救畫面，能看見多位民眾倒地。
三立電視採訪車，23日下午3點左右，被目擊因不明原因，失控撞進台北彰化銀行，能看見畫面中，有民眾倒在轉角路口，不過尚有意識。據悉，包括採訪車的正副駕駛，現場有10位民眾受傷，其中3名傷勢較為嚴重。
三立聲明
針對今（23）日下午約三點，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。
三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。
關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。
三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。
三立採訪車突衝撞進彰化銀行 釀10傷1婦「腦部出血」倒地
【緯來新聞網】一輛三立電視台採訪車於1月23日下午約3時，撞入台北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
三立採訪車失控撞進台北南京東路銀行 10人受傷
（中央社記者黃麗芸台北23日電）三立電視台採訪車今天不明原因失控撞進台北市中山區南京東路2段彰化銀行內，警消獲報到場處理，事故已造成10人受傷、意識清楚，詳細肇因待調查。（編輯：李明宗）1150123中央社 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
快訊／三立採訪車衝進中山彰化銀行 釀10傷急搶救
警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發表留言
快訊／驚悚瞬間！三立採訪車暴衝撞進南京東路彰銀 傳至少6人傷
台北市中山區南京東路二段與一江街口，今（23日）發生一起重大交通事故。約於下午3時10分許，一輛三立新聞台的採訪車因不明原因失控暴衝，直接撞進路口的彰化銀行騎樓與大廳內，現場一片狼藉。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 1則留言
快訊／北市轎車撞進銀行 多人受傷
快訊／北市轎車撞進銀行 多人受傷EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
北市南京東路三立採訪車撞進銀行 10人輕重傷
台北市今（23）日發生一起重大車禍，下午3時許南京東路二段與一江街口，一輛三立新聞採訪車不明原因暴衝，撞進路口的彰化銀行內，現場至少10人受傷，消防局獲報已派遣大批人車趕赴現場救援，事故原因仍待釐清。中天新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 4則留言
最新／內部畫面曝光！三立採訪車失控撞進彰化銀行內 磚牆倒塌、10人受傷送醫
即時中心／林韋慈、許雯絜報導今（23）日下午三點左右，有一台三立的採訪車，撞進台北市南京東路二段98號的彰化銀行內，粗估有10人受傷。畫面驚悚，引來路人圍觀。內部畫面也遭路人拍下，銀行門窗歪斜，天花板掉落，整台車一半卡進銀行內。民視 ・ 18 分鐘前 ・ 9則留言
電視台汽車撞銀行！彰銀吉林分行遭撞「牆壁整片碎裂」 10人受傷
（16:00更新）最新消息，今（23）日15:10北市南京東路二段和一江街的交叉路口發生一起嚴重車禍，一輛電視台的車輛不明原因偏離車道，直接衝撞路邊民眾，接著撞進彰化銀行吉林分行，造成ATM被撞壞，就台視新聞網 ・ 56 分鐘前 ・ 1則留言
快訊／三立採訪車撞進南京東路銀行！6人遭波及受傷 婦人頭部爆血急救
[FTNN新聞網]社會中心／台北報導一輛三立新聞的採訪車，今（23）日下午3點左右因不明原因失控，撞進北市南京東路二段一間銀行門口，造成現場至少6人受傷，其...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5則留言
三立採訪車恍神衝進中山彰化銀行釀10傷 駕駛稱：車速轉速無故提高
據了解，肇事駕駛表示，其從一江街左轉準備進入南京東路二段時，疑似車速無故提高，導致車輛暴衝直接衝進彰化銀行吉林分林內。初步調查，該名駕駛並未有酒駕情事、其精神狀況正常，後續也將對其進行毒駕檢驗。警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。...CTWANT ・ 28 分鐘前 ・ 發表留言
完整傷者名單曝！三立採訪車恍神衝進中山彰化銀行釀10傷 3重傷送醫
警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。初步了10名傷者中3人重傷、中傷1人、6人輕傷。分別為一名年約40歲女子、意識不清、約5公分額頭撕裂傷送台大、一名年約40歲男子、意識不清、手腕撕裂傷、送台大、一名年約65歲女子、意識清醒、手指撕裂傷、送仁...CTWANT ・ 33 分鐘前 ・ 發表留言
三立採訪車暴衝釀10人輕重傷 銀行內部畫面曝光
台北市今（23）日發生一起重大車禍，下午3時許南京東路二段與一江街口，一輛三立新聞採訪車不明原因暴衝，撞進路口的彰化銀行內，連牆壁都被撞垮磚塊四散，車子卡在人行道與銀行之間，造成現場10人輕重傷，其中一名40歲男子與40歲女子意識不清重傷，消防局獲報已啟動大量傷患機制，派遣人車趕赴現場救援，事故原因仍待釐清。中天新聞網 ・ 38 分鐘前 ・ 發表留言
