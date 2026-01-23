三立採訪車失控撞進銀行釀10人傷 67歲司機涉過失傷害罪50萬元交保

三立採訪車林姓司機，涉犯過失傷害罪，諭知50萬元交保，並限制出境出海。呂志明攝



三立電視台採訪車，昨(1/23)日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，突然失控直接衝撞進彰化銀行吉林分行ATM機台區，造成現場10人輕重傷，林男被帶回警方偵訊後移送法辦，台北地檢署連夜複訊後，認為林男涉犯《刑法》過失傷害罪，諭知50萬元交保並限制出境出海。

根據警方調查，事故發生於昨日下午3時許，當時由67歲林姓男子駕駛的採訪車行經該路口時，車輛突然偏離車道，以強大撞擊力衝入銀行內部。現場目擊者指出，撞擊瞬間伴隨巨大聲響，銀行內外一片混亂。警消接獲報案後迅速趕抵現場，協助傷者送醫並封鎖事故現場。

三立新聞採訪車今午撞進彰化銀行吉林分行。警方提供

林姓駕駛事後供稱，當時因看到黃色燈號試圖加速通過路口，但疑似誤踩煞車導致車輛失控。然而，根據周邊監視器畫面顯示，事發時交通號誌已顯示紅燈，而肇事車輛並未亮起煞車燈，相關細節仍待進一步釐清。

此次事故共造成10人受傷，其中包括林姓駕駛及33歲何姓副駕駛，另有1名機車騎士、4名行人及3名銀行客戶受波及。部分傷者為女性，傷勢較為嚴重，目前仍在醫院接受治療。北市勞檢處已要求三立電視台提供相關出勤紀錄，並將安排勞檢訪談，以確認是否涉及勞動安全問題。

警方初步排除林姓駕駛酒駕或毒駕的可能性，但因事故涉及多人受傷且部分傷勢嚴重，因此依過失傷害等罪移送法辦。

