三立採訪車失控衝入彰銀釀10傷 董座胡光華親赴現場指示善後

三立電視台採訪車衝進彰銀吉林分行。(記者羅沛德攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕三立新聞採訪車下午突然失控衝進彰化銀行吉林分行，導致10人受傷送醫，彰銀董事長胡光華立即親赴分行了解狀況及指示後續處理情形。

經初步瞭解有幾名行經吉林分行前的民眾及當時在營業廳等候的客戶受到波及而受傷，皆已即時送醫，彰銀高層已趕赴醫院探視及慰問受傷客戶。

彰銀營業廳內部經初步評估，除遭到衝撞的兩台ATM及銀行內部牆面受損外，對營運不造成影響，後續彰銀將持續配合警方調查，並提供相關協助。

