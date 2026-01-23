三立採訪車失控衝進彰銀「2人重傷送台大」 台大回應最新狀況

今（23）日下午3時許發生一起嚴重車禍，一輛三立新聞台的採訪車因不明原因失控，整輛車直接衝撞進彰化銀行內，不僅撞毀ATM機台，更導致現場行員、民眾及採訪車正副駕駛共10人受傷。其中兩名傷勢最為嚴重的男女被緊急送往台大醫院搶救，台大醫院隨後證實，其中一名傷者傷勢危急，有腦部出血情形。

採訪車失控2人一度受困

台北市消防局於今日下午15時10分接獲報案，指稱一輛三立採訪車衝入彰化銀行。由於撞擊力道巨大，銀行門口大片玻璃碎裂，現場哀鴻遍野，甚至有民眾疑似被碎玻璃割傷，渾身鮮血倒臥門口。

消防局立即啟動重大傷患機制，派遣7輛消防車與8輛救護車趕赴現場。警消抵達後發現有2人受困在銀行旁的狹小空間內，隨即打破玻璃窗救人。經初步統計，現場共計10人受傷（4女6男），傷勢包含重傷3人、中傷1人及輕傷6人。

台大救治一名重傷者腦出血

台大醫院發言人陳彥元證實，2位傷者約在下午4時30許送抵醫院。兩名意識不清、傷勢最嚴重的傷者（40歲女性及40歲男性），其中一名傷勢較重有腦部出血的情況。

陳彥元表示，基於保護病患隱私，不便透露詳細個人資料，但2位傷者送抵醫院後，台大醫療團隊已立即依照緊急醫療救治流程（分級診療）展開搶救，「台大都會盡全力來救治」，目前仍持續密切觀察傷情變化。