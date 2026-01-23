三立採訪車撞入銀行！對面大樓視角曝光 目擊者：頭髮還是血？

即時中心／林韋慈報導

今（23）日下午驚傳三立電視採訪車撞進南京東路的彰化銀行吉林分行內，有10名民眾遭受波及，因該馬路在台北市中心，人來人往、車流眾多，所以有不少網友目擊到驚險瞬間，也有許多人拍攝下畫面上傳至網上。

今日下午3點10分左右，在台北市南京東路二段和一江街的交叉路口，一台三立採訪車撞至銀行內，林姓駕駛供稱，一時恍神，才會發生意外，據他供稱，他經常迷路，平常開車幾乎都會使用導航。

而警方也表示，傷者皆已經送到醫院救治，並且3名重傷者意識皆已恢復，此次意外造成10人受傷，將會深入調查事故原因。而三立也發表聲明表示，針對今日意外，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任，並對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。

事發當下，因為採訪車卡進彰銀，所以等待消防人員到場才能將車輛拖出，有民眾在對面大樓拍攝下驚險畫面，有民眾躺在銀行門口滿頭是血，也有人表示「太扯了，整台車衝進去 」。









