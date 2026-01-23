三立採訪車撞彰化銀行釀10傷！銀行磚牆破大洞…撞擊監視器曝光

社會中心／台北報導

三立採訪車衝撞彰化銀行，內部撞擊畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

今日（23日）下午3時許，台北市中山區一江街、南京東路二段路口，一台三立電視台採訪車，因不明原因衝撞路邊的彰化銀行，導致現場10人輕重傷送醫，其中3人傷勢較嚴重，幸好經送醫治療後均已恢復意識。如今銀行內部畫面曝光，只見採訪車幾乎沒有煞車，高速撞破銀行磚牆。對此，三立電視台表示，將盡最大誠意負責，也將負起後續相關責任。

監視器拍下，銀行保全員站在大門旁注意室外動向，下一秒，採訪車從路口直衝而來，一頭撞上銀行外牆，磚牆被撞破一個大洞，猛烈撞擊導致內部建材四散飛濺，現場一片狼藉。

整起車禍造成10人輕重傷，其中2名傷患傷勢嚴重，分別為37歲吳姓女子，有腦出血、顴骨骨折、肋骨骨折、左小腿骨折、肺出血狀況；另一名28歲簡姓男子有腦出血、顴骨骨折、氣胸和肝出血，2人送醫時一度意識昏迷，幸好經台大搶救後，已恢復意識。

肇事的採訪車司機林男（67歲）供稱，沿一江街北往南行駛要轉彎時，轉速突然升高發生衝撞，詳細事故發生原因仍有待警方調查釐清。



《三立新聞》聲明

針對今（23）日下午約3點，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。



