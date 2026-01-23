三立採訪車撞彰銀釀10傷 台大醫院回應

▲三立採訪車「直衝進銀行」，造成多人受傷。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北市中山區一江街、南京東路口今（23）日下午3時許，一輛三立電視採訪車失控，撞上南京東路二段98號的彰化商業銀行吉林分行，造成10傷，其中有3人重傷。1男、1女則送至台大，院方回應，有一位較為嚴重，腦部有出血狀況，其餘詳細資訊不方便揭露，醫院會全力救治。

台大醫院表示，約4時許，1男、1女傷患送至台大醫院，而其中一位較為嚴重，有腦部出血情形，但其餘身體狀況不方便揭露個資及隱私。

台大醫院提到，因為有緊急醫療網的分配，台大醫院也會盡力救治。

整起事件源自於，台北市中山區一江街、南京東路口今天下午發生嚴重車禍，一輛三立電視台採訪車，疑似因煞車失靈，從一江街轉南京東路時突然失控，接著高速猛撞進銀行內，撞飛騎士及行人，造成3人重傷，7人輕傷，初步統計至少10人受傷，駕駛酒測值為0。

