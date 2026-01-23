三立採訪車撞彰銀釀10傷 婦人腦出血倒地⋯警調監視器疑「闖紅燈加速」

三立電視採訪車撞進彰化銀行，婦人頭破血流倒地。翻攝畫面

三立電視台採訪車衝撞彰化銀行吉林分行釀10人受傷，台北市警察局中山分局長張耀仁今（23日）受訪說明初步調查進度，林姓駕駛初步供稱是車輛轉速突然升高導致失控，不過警方初步檢視監視器畫面發現，採訪車疑似有違規闖紅燈並加速，才導致後續失控衝擊，後續將進一步釐清真相。

張耀仁指出，肇事林姓駕駛原本沿著濱江街由北往南行駛，計畫左轉南京東路，據林男初步供稱，就在轉彎過程中，車輛轉速突然莫名上升，導致他瞬間無法操控車輛，才一路失控暴衝進入彰化銀行的ATM。

三立採訪車撞進銀行。林煒凱攝

張耀仁表示，林姓駕駛的酒測值為0，目測精神狀況正常，對於警方提問皆能清楚回應、對答如流。目前駕駛雖將事故主因歸咎於「機械問題」，但警方將釐清林男說法是否屬實，也可能是操控失當、甚至精神恍惚所致。

然而，警方在初步調閱路口監視器後發現，該車疑似有違規闖越號誌燈的行為，針對林男是否涉及搶快或無視燈號，警方將再進行事故鑑定。

在人員傷亡部分，張耀仁表示，根據派守醫院的同事回報，第一時間送醫的3名傷者目前皆已恢復意識。經查，受傷的3人皆為當時正在辦理業務的客戶以及經過銀行的路人。



