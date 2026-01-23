即時中心／連國程報導

台北市區今（23）日下午3時許，一輛三立新聞採訪車撞進彰化商業銀行吉林分行，造成8人輕傷、2人重傷。這起車禍波及許多民眾，彰銀吉林分行門口有名婦人被撞倒在地，頭破血流無法起身，另外彰銀吉林分行的員工也受到驚嚇。

根據民眾提供的畫面，案發當時現場人潮眾多，約10位民眾來不及閃避，遭三立採訪車撞上，其中一名女子倒臥在地，嚇壞許多路過民眾。

警消獲報後派出3輛指揮車、5輛消防車及救護車、還有36名人員前往救援，詳細事發原因仍有待釐清。

廣告 廣告

目前了解，有3名民眾傷勢曝光，名單為：

1、女性40歲，意識不清、約5公分額頭撕裂傷送台大醫院。

2、男性40歲，意識不清、手腕撕裂傷、送台大醫院。

3、女性65歲，意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛醫院。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／三立採訪車撞彰銀釀10傷！婦人頭破血流倒地不起

更多民視新聞報導

最新／新北鶯歌宮廟竄火舌！消防急派29車49人搶救

阿公侵犯15歲孫女「影片曝光」！竟反嗆：妳又沒有損失

最新／內部畫面曝光！三立採訪車失控撞進彰化銀行內 磚牆倒塌、10人受傷送醫

